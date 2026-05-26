Пенсия в Украине: на сколько выросла за год, что можно купить за эти деньги и почему лучше не будет

Ежегодная индексация пенсий в марте увеличила их на 12,1%, но цены также не стоят на месте. С помощью эксперта Экономического дискуссионного клуба заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина мы сравнили цены на основные продукты питания, коммунальные услуги, топливо, которые были год назад, с нынешними, подсчитали, хватит ли проиндексированных пенсий, чтобы компенсировать инфляцию и оценили, как могут измениться цены на продукты в течение года.

Как за год выросли пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сейчас среднестатистический пенсионер получает на 895 грн больше, чем после индексации 2025 года. Год назад средняя пенсия была 6341 грн, теперь 7236 грн. Минимальная пенсия за это время выросла на 234 грн — была 2361 грн, стала 2595 грн. Для неработающих пенсионеров минимальная пенсия несколько выше — 3406 грн (+368 грн за год). Намного увеличились максимальные пенсии. Как известно, предел пенсий по возрасту равен десяти минимальным и после повышения прожиточного минимума с 1 января 2026 года они выросли на 2340 грн, до 25950 грн.

В процентах минимальная и максимальная пенсии выросли за год на 10%, минимальная для неработающих — на 12%, средняя — на 14%.

Как подорожала продуктовая корзина

По официальным данным Госслужбы статистики Украины, для чисто продовольственной корзины динамика цен такова: с марта 2025-го по март 2026 года плюс 7,6%, по состоянию на апрель плюс 8,4%.

Однако цены на отдельные социально важные товары внутри корзины за этот год выросли на десятки процентов, что и создает ощущение значительно большего подорожания.

Абсолютные лидеры: гречневая крупа взлетела на 64%, яблоки — на 39%, сливочное масло — на 35%.

Мясо и молочка: мясные продукты (особенно куриное филе и свинина) прибавили в цене в среднем 16-18%.

Молочные продукты (сметана, кефир, твердые сыры) подорожали на 20-29%.

Хлеб и выпечка подорожали на 12-14% (батоны на 23%) вследствие скачка цен на муку и электроэнергию для хлебозаводов.

Куриные яйца прибавили в цене 21%, макароны — 12%. В этом году на 7% больше стоит набор овощей для борща. Почти не подорожал рис (+0,5% за год), а сахар подешевел на 12%.

В среднем на 15% больше, чем в прошлом году, стоят лекарства, прежде всего за счет импортных препаратов (+18-22%). Отечественные таблетки и настойки подорожали менее чем на 5% за счет внедрения госпрограммы «Доступные лекарства».

Меню пенсионеров и государственные нормы

Олег Пендзин подсчитал, насколько увеличилась за год стоимость продуктовой корзины для одного пенсионера при ежемесячном меню из 20 самых распространенных продуктов от мяса, хлеба и молока до овощей и яблок и сравнил их со стоимостью продуктов по государственным нормам питания, утвержденным постановлением Кабмина №708 от 11.10.2016 года.

Расчет корзины продуктов для одинокого пенсионера на месяц

Мясная группа (2,7 кг в месяц): 1,8 кг куриной тушки и 0,9 кг свинины:

Март 2025: 345,51 грн

Март 2026: 394,07 грн (+48,56 грн)

Молокопродукты: 4,5 л молока, 4,5 л кефира, 2,7 пачки масла (540 г), 0,9 кг мягкого сыра, 0,45 кг сметаны:

Март 2025: 845,37 грн

Март 2026: 1 037,26 грн (+191,89 грн)

Бакалея и яйца: 0,9 л масла, 0,9 кг сахара, 18 яиц, 0,9 кг гречки, 0,45 кг риса, 0,9 кг макарон:

Март 2025: 276,92 грн

Март 2026: 346,64 грн (+69,72 грн)

Хлеб, овощи и фрукты: 9 батонов, 3,6 кг украинского хлеба, 1,8 кг яблок, 9 л борща, супа и тому подобное.

Март 2025: 661,23 грн

Март 2026: 776,28 грн (+115,05 грн)

Всего в марте 2025 года стоимость корзины была 2129 грн, в марте 2026 года — 2554 грн или на 425 грн больше. По состоянию на май, с учетом инфляции в 9% год к году (прогноз НБУ), продуктовая корзина будет стоить оценочно 2584 грн (+30 грн). Итогово: на конец мая текущего года минимальные расходы на еду вырастут на 455 грн по сравнению с мартом 2025 года.

«Государственные нормы питания значительно скромнее, чем приведенные выше, они рассчитаны на предел выживания пенсионера, — отметил Олег Пендзин. — Опуская детальные подсчеты, получим нынешние расходы на еду по государственным нормам в 1595 грн в месяц, год назад было 1355 грн (+240 грн). То есть официальная продуктовая корзина Кабмина полностью укладывается в минимальную выплату для неработающих пенсионеров (3406 грн), забирая 46,8% от нее. Но если добавить лекарства, средства гигиены и оплату коммунальных услуг, общая сумма расходов превышает базовые государственные выплаты».

Сравним: расходы на скромный «пенсионный паек» в месяц, по оценке экспертов, выросли за год на 425 грн, а по правительственным нормам — на 240 грн. Минимальная пенсия выросла после индексации на 234 грн (для неработающих пенсионеров — на 368 грн), средняя — на 895 грн, максимальная — на 2340 грн. То есть те, кто получает минимальную пенсию, после индексации пенсий недотянули 6 грн даже до роста расходов на питание по государственным нормам. По экспертным расчетам расходов на продукты, неработающим пенсионерам с минимальными пенсиями не хватает почти 60 грн, чтобы приобрести на свою пенсию столько же еды, как год назад. Получатели средней пенсии, не говоря уже о тех, кто имеет высокие пенсии, оказались в выигрыше. Однако при условии, что они тратят на еду столько же, сколько и самые бедные пенсионеры.

Все ли учитывает статистика

По информации Госстатистики, инфляция год к году в марте 2026 года составляет 7,9%, в апреле она ускорилась до 8,6% (размер пенсий не изменился — Авт.). В мае, по оценке специалистов НБУ, инфляция вырастет до 8,9-9,2% по сравнению с маем 2025 года. Из этих данных следует, что благодаря индексации пенсий в марте текущего года, пенсионеры якобы имеют сейчас большие, чем год назад доходы, как номинальные, так и фактические. Ведь пенсии выросли на 10-14%, а цены пока только на 8,6%.

Но не все так просто, если подсчитать, насколько подорожало не все в целом, а как выросли расходы не только на продуктовую корзину, но и на лекарства, на топливо, цены на которое сейчас зашкаливают. Потому что среди пенсионеров немало тех, кто имеет свой автотранспорт. Их количество легко оценить: по информации страховых компаний о выдаче льготных полисов (для пенсионеров 50% стоимости) страхования ответственности водителя на случай ДТП (автогражданка), таких полисов выдано около 1,5 млн экземпляров.

Бензин А-95 подорожчав за рік на 28% (+16 грн/л), дизельне пальне — на 61% (+33 грн/л), автогаз — на 62% (+18 грн/л). Нескладні розрахунки показують: у тих, хто отримує середню пенсію, після індексації, як і рік тому, залишається приблизно 470 «зайвих» грн на пальне. Їх тепер вистачить на 6,5 л бензину (можна проїхати 70–80 км), на 5,5 л дизеля (вистачить на 100–110 км) і на 11 л автогазу (близько 100 км). Торік, коли середні пенсії були на 895 грн менші, а пальне коштувало набагато дешевше, пенсіонер-"середняк» на 470 грн міг придбати відповідно 8,3 л бензину, 8,9 л дизеля і 17 л автогазу.

Единственное, что мало изменилось за год — стоимость коммунальных услуг. По данным Госстатистики, они увеличились на 2,1-2,3% в зависимости от региона. Подорожал вывоз мусора на 3,8-4,3%, управление домами — на 4,3-13,8% и в отдельных областях повышена стоимость холодной воды на 3-5%. Тарифы на газ, ток и тепло заморожены с началом полномасштабного вторжения в Украину. То есть доля расходов на коммунальные услуги после индексации пенсий уменьшилась. Но есть другая сторона медали — около 200 тысяч украинских семей после индексации потеряли право на субсидию.

Олег Пендзин: Дешевле не будет

Олег Пендзин отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как изменятся цены в ближайшие семь месяцев (до конца года), не говоря уже о марте 2027 года, когда должна состояться следующая индексация пенсий.

«Но можно сказать одно: экономисты, в частности аналитики НБУ, уже ухудшили прогноз инфляции год к году с 8,6% до 9,3%, — говорит Олег Пендзин, — Есть предварительный прогноз от Министерства экономики по урожаю в 2026 году, он ожидается на 1% меньше, чем в прошлом году. Больше всего подорожают продукты питания, потому что стоимость обработки 1 га пашни увеличилась на 40%. Поэтому вырастут цены на продукты зерновой группы, они потянут за собой подорожание мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов. Возможно, как и в прошлом году, несколько спасет ситуацию хороший урожай картофеля».

Вывод: цены будут идти вверх, а пенсионеры постепенно будут затягивать пояса, ожидая новой индексации пенсий.

