Астролог назвал самые равнодушные знаки Зодиака

Кто-то откликается на любые неприятности, касающиеся других людей, а кого-то они совершенно не волнуют.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые равнодушные знаки Зодиака.

Телец

Тельцы в эмоциональном плане часто бывают совершенно непробиваемым — причем это касается не только посторонних, но и близких им людей. Дело в том, что любые эмоции требуют энергетических затрат, а представители знака слишком ленивы для того, чтобы совершать резкие — пусть даже и моральные — движения.

Дева

Девы — самый прагматичный знак зодиакального круга, представители которого ничего не делают просто так — без видимой пользы или выгоды. Ну а поскольку чужие проблемы лично к ним никакого отношения не имеют, они не считают нужным переживать по поводу того, что их не касается.

Водолей

Водолеев никак нельзя назвать злыми людьми, но они настолько сильно сосредоточены на себе и решении своих вопросов, что на окружающих у них не хватает ни времени, ни сил. Неудивительно, что окружающим представители знака часто кажутся равнодушными, хотя на самом деле это не соответствует истине.

