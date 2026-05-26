Женщинам также: кому и когда обязательно проходить ВКЛ и что надо знать

Процесс прохождения военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. В частности, внедряются современные электронные сервисы и пересматриваются подходы к медицинскому обследованию, чтобы сделать проверки более эффективными.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Целью этих реформ является полная ликвидация бюрократической волокиты, длинных очередей и любых злоупотреблений. Обновленная система должна стать максимально прозрачной, чтобы выводы о способности выполнять воинский долг базировались исключительно на фактических медицинских показателях человека.

Несмотря на это, у граждан регулярно появляются вопросы относительно того, кому именно необходимо появляться на медицинское обследование, где выдают официальное направление и по какому алгоритму можно действовать в случае несогласия с финальным заключением врачей.

Стоит заметить, что ВВК — это комиссия врачей, осуществляющая медицинский осмотр, на основе которого определяют пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Во время военного положения она является одним из важных этапов мобилизации и кадрового обеспечения Сил обороны Украины.

Главная задача ВВК — не лечение или глубокая диагностика, а исключительно оценка пригодности лица к службе на момент осмотра. Отдельного закона для работы комиссий не существует.

В своей деятельности медицинские коллегии при ТЦК и СП опираются на Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, профильные законы о мобилизации и военной службе, правительственное постановление № 560, а также на общее законодательство и медицинские стандарты здравоохранения Украины.

Кому обязательно нужно проходить ВВК

Во время военного положения медицинский осмотр военно-врачебной комиссией должны проходить несколько категорий лиц:

военнообязанные;

граждане, которые ранее имели статус «ограниченно годный»;

кандидаты на военную службу по контракту, которые добровольно приобщаются к войску тоже должны проходить ВВК;

военнослужащие.

Отдельные правила действуют для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые завершили обучение после 2025 года. После автоматической постановки на воинский учет они обязаны в течение 60 дней явиться на медосмотр, актуализировать личные сведения и получить соответствующие военно-учетные документы.

Стоит заметить, что военнообязанные граждане с действующим бронированием или отсрочкой освобождены от обязательного прохождения ВВК. Исключения составляют лишь следующие ситуации:

добровольное подписание контракта на службу;

наличие устаревшего статуса «ограниченно годный», который требует обязательного переосвидетельствования (кроме лиц с официальной инвалидностью);

личное желание самого гражданина проверить состояние здоровья.

Что нужно для прохождения ВВК

Прохождение ВВК возможно только при наличии направления, которое выдают руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ или командиры частей (для действующих военных). Повестка не является направлением — она лишь требует явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации, тогда как направление является основанием для медосмотра под конкретную цель (мобилизация, контракт, поступление в ВУЗ).

Получить направление также можно без визита в ТЦК:

военнообязанные могут запросить электронное направление в приложении «Резерв+» (вкладка «Сервисы» далее «Направление на ВВК»). Оно появится в кабинете после проверки, но воспользоваться им можно только для медосмотра при ТЦК, где человек состоит на учете;

действующие военные могут оформить бумажное направление через цифровой рапорт в приложении «Армия+», добавив медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости осмотра.

Кого из врачей придется пройти на ВВК

Перед началом осмотра необходимо подготовить имеющиеся медицинские документы, кардиограмму и свежие результаты анализов (мочи, крови, а также тестов на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C). Если анализы не сдавались заранее, перед комиссией рекомендуется воздержаться от еды в течение 4-8 часов, чтобы обеспечить точность обязательной лабораторной диагностики.

Главная часть процедуры — это непосредственный обход специалистов. В базовый состав комиссии входят:

терапевт;

хирург;

невролог;

психиатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

В зависимости от жалоб могут назначить обследование у дополнительных специалистов. Если при осмотре будет выявлена патология, которую невозможно оценить на месте, должны направить на дополнительное обследование (МРТ, КТ, обследование в условиях стационара и т.д.).

Где можно пройти осмотр военно-врачебной комиссией

Военнообязанные проходят стандартное обследование при районных, городских или областных ТЦК, которые развернуты на базе коммунальных больниц. Его результаты определяют возможность привлечения к службе.

Военнослужащие проходят осмотр в зависимости от условий:

амбулаторно: в поликлиниках военных госпиталей, где действуют гарнизонные ВВК;

в стационаре: непосредственно во время лечения в госпитальных ВВК при военных, коммунальных или государственных медучреждениях. Если в больнице нет собственной комиссии, туда вызывают выездную гарнизонную ВВК.

Стоит заметить, если военный получил справку ВВК и отпуск для лечения на 30 дней, в конце этого срока он обязан пройти повторный медосмотр для продления отпуска (предоставляется максимум дважды подряд) или вынесения финального решения о пригодности. Направление на этот осмотр может выдать ТЦК.

На какой период выдается справка ВВК и когда нужен повторный осмотр

При отсутствии жалоб и медицинских документов ВЛК ограничивается стандартными базовыми анализами и осмотрами специалистов. Такое базовое обследование, не требующее дополнительных диагностик, должно длиться не более 6 дней.

Если же пациента направляют на дополнительные лабораторные, инструментальные исследования в стационаре или к другим врачам, общий срок прохождения комиссии продлевается, но не может превышать 14 дней с момента получения направления.

В период действия военного положения заключение ВВК о пригодности военнообязанного действительно в течение одного года. По истечении этого срока медицинские данные в базе «Оберіг» и приложении «Резерв+» автоматически считаются устаревшими, что является основанием для направления на новый осмотр.

Отдельный порядок действует в случае установления временной непригодности с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев — тогда на повторную комиссию желательно явиться за 3-4 недели до завершения указанного в справке срока. Однако если человека признали полностью непригодным с исключением с воинского учета, повторный медосмотр ему проходить не нужно.

В то же время каждый гражданин имеет право инициировать новый осмотр раньше годичного срока, если в течение этого времени у него обнаружили новое тяжелое заболевание или произошло хирургическое вмешательство.

Какие решения выносит ВВК

Для военнообязанных решение (постановление) ВВК определяет возможность мобилизации или подписания контракта. Для действующих военнослужащих заключение комиссии является основанием для продолжения стационарного лечения или предоставления отпуска для восстановления с сохранением денежного и материального обеспечения.

Если бойца признают непригодным к службе, это становится поводом для увольнения по состоянию здоровья с исключением с воинского учета, а в случае непригодности с переосвидетельствованием — для увольнения с предоставлением отсрочки.

Если военного направляют на оценку повседневного функционирования лица (ОПФО), эксперты учитывают постановления ВВК о причинной связи травм, ранений, контузий или болезней для установления инвалидности, дающей право на единовременную денежную помощь.

Все постановления ВВК оформляются в электронном формате через Медицинскую информационную систему ВСУ. Сведения о военнообязанных автоматически поступают в реестр «Оберіг» и отображаются в приложении «Резерв+».

Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Если заключение ВВК не отражает реального состояния здоровья гражданина, его оспаривают в досудебном порядке или через суд, однако сама процедура обжалования не приостанавливает действие действующего заключения.

Для досудебного пересмотра необходимо в течение 30 дней подать жалобу в ВЛК высшего уровня (решения городских или областных ТЦК обжалуют в региональной или Центральной ВЛК). К жалобе прилагают медицинские документы, копию обжалуемого постановления и военного билета.

Пакет документов подают лично или отправляют по почте ценным письмом с описью вложения. Высшая инстанция проверяет дело и может назначить повторный медосмотр, результаты которого отменят предыдущий вердикт.

Обратиться в суд в порядке административного судопроизводства можно в случае несогласия с решением штатной ВВК. Суд не оценивает медицинские диагнозы, но проверяет соблюдение процедуры: состав врачей, полноту исследований, правильность оформления документов и соблюдение сроков. Если выявлены нарушения процесса, суд отменяет решение ВВК и обязывает провести повторный осмотр.

Мобилизация в Украине — последние новости

Бронирование от мобилизации дает право на отсрочку, однако на практике работники ТЦК из-за неосведомленности граждан могут вручить повестку даже забронированному человекуи отправить его на ВВК. Адвокат Елена Воронкова объяснила, что в таком случае следует различать отсрочку и снятие с учета — бронирование не отменяет обязанности взаимодействовать с военкоматом, однако получение повестки не всегда означает мобилизацию, ведь часто речь идет об уточнении данных или прохождении комиссии.

В то же время за неполученную повестку на гражданина накладывают штраф, а в случае неуплаты — объявляют в розыск через Национальную полицию, однако иногда это делают неправомерно. Как пояснили юристы, незаконным считают розыск тех, кто имеет официальную отсрочку, а также если повестку не вручили должным образом или истек годовой срок привлечения к ответственности.

