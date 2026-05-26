На Украину надвигаются холода: где пройдут дожди и сохранится летнее тепло

В Украине 26 мая прогнозируют ветреную погоду с резкими температурными контрастами. В некоторых регионах пройдут дожди и станет холоднее, а в других удержится летнее тепло.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине — что прогнозируют синоптики

Во вторник в ряде областей ожидается порывы ветра и более прохладная погода.

«На Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Полтавщине воздух будет свежим, в течение дня только +17 +19 градусов», — отметила Наталья Диденко.

По данным синоптика, в большинстве западных областей термометры покажут +23…+26 градусов, а на остальной территории страны прогнозируется в пределах +20…+24 градусов. Сухая погода будет преобладать на западе и большей части южных областей. В то же время осадки возможны на севере и востоке, а ближе к вечеру дожди достанутся также Запорожье и центру Украины.

«На Одесщине, Николаевщине, Черновицкой области и Закарпатье +25+28 градусов. В большинстве западных областей +23+26 градусов. Порывистый, иногда даже сильный, северо-западный ветер», — добавила она.

В Укргидрометцентре уточняют, что 26 мая будет преобладать переменная облачность. Небольшие кратковременные дневные дожди возможны только местами в северных и восточных регионах, а также в Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Ночная температура в стране будет колебаться от 11 до 16° тепла. Днем воздух прогреется до 21–26° тепла, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до летних +30°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Отдельно синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных погодных условиях. В дневные часы по всей Украине кроме Закарпатской области прогнозируются сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый). Специалисты отмечают, что порывы ветра могут осложнить движение автомобильного транспорта, а также работу строительных, коммунальных и энергетических предприятий.

