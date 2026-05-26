Три знака Зодиака, которые сегодня могут переезжать на новое место жительства

Правда, не все они обещают быть одинаково успешными, но, если к реализации новых проектов стоит приступать с осторожностью, переезжать на новое место жительства в это время не только можно, но и нужно.

Сегодня, 26 мая, бодрыми и активными становятся представители всех знаков зодиакального круга, но трем из них на волне энергетического подъема можно переезжать на новое место жительства.

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время живут на два дома — и иногда на два города и даже две страны — пора определиться с тем, где собственно им нужно наконец-то осесть окончательно. Сегодня им можно не только принимать решения на этот счет, но и складывать вещи в чемоданы.

Рак

Ракам, решившим перебраться на новое место жительства — как за границей, так и в своей стране — резкие движения противопоказаны. Представители этого — домашнего — знака сложно привыкают к новым условиям, поэтому им желательно снять жилье и проверить, подходит им это место или нет.

Стрелец

Стрельцам, чья решительность в последнее время значительно угасла, пора бы — наконец-то! — перестать медлить и начать активно действовать в плане переезда на новое место жительства. Причем, чем быстрее они это сделают, тем лучше: сейчас обстоятельства для этого наиболее удачные.

