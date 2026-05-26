Астрологический прогноз на 26 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день подходит для окончания начатых ранее дел, а от любых начинаний лучше отказаться
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: сердолик, гематит, огненный опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: могут напомнить о себе хронические заболевания, а заодно и начаться новые, сразу же перешедшие в острую форму — в любом случае тянуть с обращение к врачу не следует.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также бобовых и круп.
Стрижка дня: один их лучших дней для стрижки — она подарит дар предвидения.
Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать и подкармливать растения. Не стоит обрывать ботву и листья — можно повредить молодые побеги.
Магия и мистика дня: активизируется магическая энергия, поэтому можно проводить любые обряды и гадать.
Сны дня: необходимо обратить внимание не на сам сон, а на «послевкусие» от него: если оно приятное, все в жизни человека идет так, как надо.
Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «На дне терпения оседает золото» (Имам Шамиль).
