В МИД отреагировали на новые угрозы РФ атаковать Киев: какой уровень угрозы

Министерство иностранных дел Украины

Реклама

Министерство иностранных дел Украины заявило, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

Об этом идет речь в сообщении МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр ракет и ударных беспилотников, а обстрелы проходят почти еженедельно.

Реклама

«По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы», — заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что новые угрозы со стороны РФ являются формой шантажа.

«Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены, в частности, на устрашение иностранного дипкорпуса», — отметили в ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что такие заявления могут быть использованы в качестве доказательств в международно-правовых процессах против России.

Реклама

Также в ведомстве заявили о готовности усиливать безопасность иностранных дипломатических миссий в Украине по их запросу.

Отдельно МИД поблагодарил дипломатов, которые продолжают работать в Украине во время войны, и отметил, что лучшим ответом на российские угрозы является усиление международного давления на агрессора.

Ранее сообщалось, что Россия заявила о намерении наносить системные удары по объектам в Киеве во время переговоров Лаврова и Рубио.

Мы ранее информировали, что Украина будет отвечать на массированные атаки России по столице и объектам инфраструктуры ударами по территории РФ.

Реклама

Новости партнеров