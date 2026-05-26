ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

У МЗС відреагували на нові погрози РФ атакувати Київ: який рівень загрози

У міністерстві наголосили, що нові погрози з боку РФ є формою шантажу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України заявило, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким самим, як і в попередні роки та місяці.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

У відомстві нагадали, що вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр ракет і ударних безпілотників, а обстріли відбуваються майже щотижня.

«За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці», — заявили у МЗС.

У міністерстві наголосили, що нові погрози з боку РФ є формою шантажу.

«Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипкорпусу», — зазначили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що такі заяви можуть бути використані як докази у міжнародно-правових процесах проти Росії.

Також у відомстві заявили про готовність посилювати безпеку іноземних дипломатичних місій в Україні за їхнім запитом.

Окремо МЗС подякувало дипломатам, які продовжують працювати в Україні під час війни, та наголосило, що найкращою відповіддю на російські погрози є посилення міжнародного тиску на агресора.

Раніше повідомлялося, що Росія заявила про намір завдавати системних ударів по об’єктах у Києві під час переговорів Лаврова та Рубіо.

Ми раніше інформували, що Україна відповідатиме на масовані атаки Росії по столиці та об’єктах інфраструктури ударами по території РФ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie