У МЗС відреагували на нові погрози РФ атакувати Київ: який рівень загрози

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України заявило, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким самим, як і в попередні роки та місяці.

У відомстві нагадали, що вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр ракет і ударних безпілотників, а обстріли відбуваються майже щотижня.

«За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці», — заявили у МЗС.

У міністерстві наголосили, що нові погрози з боку РФ є формою шантажу.

«Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипкорпусу», — зазначили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що такі заяви можуть бути використані як докази у міжнародно-правових процесах проти Росії.

Також у відомстві заявили про готовність посилювати безпеку іноземних дипломатичних місій в Україні за їхнім запитом.

Окремо МЗС подякувало дипломатам, які продовжують працювати в Україні під час війни, та наголосило, що найкращою відповіддю на російські погрози є посилення міжнародного тиску на агресора.

Раніше повідомлялося, що Росія заявила про намір завдавати системних ударів по об’єктах у Києві під час переговорів Лаврова та Рубіо.

Ми раніше інформували, що Україна відповідатиме на масовані атаки Росії по столиці та об’єктах інфраструктури ударами по території РФ.

