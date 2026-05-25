Росія готує нову хвилю ударів по Києву: МЗС РФ закликало залишити столицю

Росія фактично анонсувала нові удари по Києву. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю, а жителям міста — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Про це повідомили російські державні медіа з посиланням на заяву МЗС РФ.

У російському відомстві стверджують, що приводом для нових ударів нібито стала атака по Старобільську. У МЗС РФ заявили, що цей удар «переповнив чашу терпіння», після чого російська армія начебто переходить до «послідовного нанесення ударів» по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.

Також у заяві російського МЗС йдеться, що війська РФ мають намір бити по так званих «центрах ухвалення рішень» та командних пунктах на території України.

Фактично Москва на рівні зовнішньополітичного відомства знову погрожує Україні новою хвилею ракетних і дронових атак.

Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова виступила з новими агресивними погрозами на адресу України. Вона заявила, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Києву.

“Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву”, — сказала Захарова.

За її словами, російське зовнішньополітичне відомство також готує окреме офіційне звернення до представників інших держав.

Масований удар Росії по Києву 24 травня став наймасштабнішим від початку повномасштабної війни за кількістю пошкоджених об’єктів. Уперше ворог цілеспрямовано атакував історичні та культурні пам’ятки столиці. Пошкоджень зазнали будівлі МЗС, Кабінету міністрів, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центру культури і мистецтв, історичний Поділ, станція метро «Лук’янівська», житлові будинки, школи та амбулаторії. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Вранці 25 травня стало відомо, що кількість постраждалих у Києві сягнула 86. У столичних лікарнях перебуває 21 людина (зокрема двоє дітей), госпіталізована після російської атаки.

