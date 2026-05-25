- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Кеті Голмс сяяла на гала-вечорі в коштовностях за значну суму
Акторка відвідала новий захід у Нью-Йорку.
Кеті Голмс знову привернула увагу образом. Цього разу на весняному галавечорі Американського театру балету в Нью-Йорку вона з’явилася у білій сукні.
Для заходу акторка обрала сукню на тонких бретельках від Ashlyn, яка мала глибоке декольте та двошарову спідницю. Поєднала вона вбрання зі взуттям від Herbert Levine, сумкою і коштовностями.
Саме ювелірні вироби стали ключовим акцентом образу, адже діамантове кольє, інкрустоване камінням, оцінене приблизно в 60 тисяч доларів. Волосся Голмс уклала в елегантні хвилі.
Раніше вона обрала цікаву чорну сукню довжини міді з колекції Lanvin осінь-зима 2026. Це була модель без рукавів, яка поєднувала оксамитовий топ з високим коміром та асиметричну спідницю, прикрашену довгою торочкою, оздобленою дрібними кристалами.