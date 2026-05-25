ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Гримітиме та заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 25 травня

В Україні очікується мінлива хмарність. У частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

Погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде з мінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Дощі, місцями з грозами, пройдуть в частині східних, південних і центральних областей.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Яка погода в Україні буде в понеділок, 25 травня

  • У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря +12 +10 градусів, денна +23 +25 градусів.

  • У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +14 +11 градусів, денна +22 +25 градусів.

  • У центральних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура повітря +14 +12 градусів, денна +23 +25 градусів.

  • У південних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ. Нічна температура повітря +14 +12 градусів, денна +24 +26 градусів.

  • У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Нічна температура повітря +15 +13 градусів, денна +23 +25 градусів.

Погода у Києві 25 травня

У Києві 25 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вдень становитиме близько +24…+26 градусів. Вітер північний, помірний.

Раніше синоптики попередили, що холодний фронт змінить погоду в Україні від початку нового робочого тижня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie