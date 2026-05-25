Гримітиме та заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 25 травня
В Україні очікується мінлива хмарність. У частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози.
Погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде з мінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Дощі, місцями з грозами, пройдуть в частині східних, південних і центральних областей.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Яка погода в Україні буде в понеділок, 25 травня
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря +12 +10 градусів, денна +23 +25 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +14 +11 градусів, денна +22 +25 градусів.
У центральних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура повітря +14 +12 градусів, денна +23 +25 градусів.
У південних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ. Нічна температура повітря +14 +12 градусів, денна +24 +26 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Нічна температура повітря +15 +13 градусів, денна +23 +25 градусів.
Погода у Києві 25 травня
У Києві 25 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вдень становитиме близько +24…+26 градусів. Вітер північний, помірний.
Раніше синоптики попередили, що холодний фронт змінить погоду в Україні від початку нового робочого тижня.