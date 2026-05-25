Їх можна їсти кілограмами і худнути: нутриціолог назвав найкращі смаколики для зниження ваги

Схуднення / © Credits

Реклама

Схуднення не обов’язково означає жорсткі обмеження в їжі та постійне відчуття голоду. Експерт розповів про продукти, які можна їсти у великих об’ємах і при цьому скидати вагу.

Про це розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Перше місце серед продуктів, які дозволяють залишатися ситими і водночас позбавлятися ваги, експерт віддає кавуну. Головний його секрет полягає у великому об’ємі води та мінімальній енергетичній цінності.

Реклама

«Денна норма калорій у вигляді кавуна — це 8 кілограмів. Ти з’їдаєш кілограм кавуна, споживши всього лише 300 калорій», — зазначив експерт.

За словами тренера, це забезпечує купу харчової радості, адже продукт солодкий, смачний і чудово гідратує організм без наявності зайвих калорій.

Наступними у списку ефективних помічників під час схуднення йдуть полуниця та малина. Малина, зокрема, цінна своїм хімічним складом, який допомагає травленню.

«В малині багато клітковини, що сприяє схудненню. Малина солодка, це смачно, це смачно», — підкреслює фахівець.

Реклама

Щодо полуниці, то вона за своєю калорійністю практично не поступається лідеру рейтингу.

«А в полуниці стільки ж калорій, як в кавуні. Тобто, денна норма калорій у вигляді полуниці — це теж 8 кілограмів. Ти з’їдаєш кілограм полуниці, споживши трошки більше калорій, ніж в одному снікерсі» — розповідає Мандзяк.

Також до переліку низькокалорійних продуктів тренер відносить аличу. Попри те, що у деяких плодах енергетична цінність є вищою, вони все одно залишаються корисними для фігури.

«Трошки більше калорій в винограді, в хрумі, в манго. Ще трошки більше в бананах. Але загалом фрукти — це дуже корисно для похудання. Тому що це великий об’єм їжі з малою кількістю калорій. Я вже мовчу про клітковину, яка сприяє схудненню. І мовчу про вітаміни, мінерали, які корисні для нашого організму», — пояснює експерт.

Реклама

Правила схуднення — що треба знати

Нагадаємо, експерти зазначають, що для ефективного схуднення важливими є не лише харчування та фізична активність, а й біологічні особливості організму, зокрема рівень цукру в крові та загальний стан здоров’я.

Також фахівці звернули увагу на нестандартні способи контролю апетиту. Зокрема, дослідження показало, що перегляд відео з їжею може тимчасово зменшувати потяг до солодкого чи калорійних продуктів завдяки ефекту сенсорного насичення.

Також, експерти радять не обмежуватися лише м’ясом для отримання необхідної норми білка, адже через зростання цін на яловичину та курятину це стає дедалі дорожче.

Фахівці зазначають, що повноцінний білок можна отримувати з яєць, кисломолочного сиру, доступної риби, кефіру, а також правильно поєднаних бобових і злаків. Такі продукти допомагають підтримувати збалансований раціон, забезпечують тривале відчуття ситості та дозволяють суттєво зекономити на харчуванні.

Реклама

Новини партнерів