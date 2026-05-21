21-річна студентка наклала на себе руки після того, як веганська дієта призвела до марення

У Кембриджширі, Велика Британія, коронерка дійшла висновку, що самогубство 21-річної студентки Джорджини Овен може бути пов’язане з психічними розладами, спричиненими критичним дефіцитом вітаміну B12 на тлі веганської дієти.

Про це пише Daily Mail.

Джорджина перейшла на веганське харчування 2016 року, за три роки до своєї смерті, через побоювання, «пов’язані з її турботою про навколишнє середовище» та кліматичними змінами.

Однак ця студентка, яку описували як «живу, і сповнену ентузіазму», наклала на себе руки у вересні 2019 року — лише через місяць після того, як її родина помітила, що вона припинила приймати добавки з вітаміном В12.

Багато веганів приймають добавки з цим поживним речовиною, яка найчастіше міститься в м'ясі, молочних продуктах, яйцях та молюсках. Вітамін В12 є необхідним для постійного вироблення організмом еритроцитів та синтезу ДНК.

Хоча дефіцит вітаміну В12 часто спричиняє анемію та низку інших дивних симптомів, таких як поколювання в кінцівках або атаксія (втрата рівноваги), його найдивніший вплив може проявлятися на психіці людей.

Овен повідомила своїй стурбованій родині, що почала приймати спрей з вітаміном В12, який купила в Інтернеті в Канаді, але звіт про розтин показав, що у неї все ще був дефіцит цього вітаміну.

Джорджина Овен

Коронерка Елізабет Грей зазначила, що Овен демонструвала «незвично непередбачувану поведінку» у період перед смертю, а її особисті записи свідчили про «погіршення» її психічного здоров’я. Це пов’язували з її дефіцитом вітамінів.

Грей зазначила: «Родина пані Овен повідомила, що в останній період перед смертю вона багато розмірковувала про стан світу та своє місце в ньому. Вона часто медитувала і розповіла родині про недавню медитацію, під час якої вона пережила позатілесний досвід, що, на її думку, було дуже тривожним».

Це погіршення її психічного здоров’я спонукало родину організувати для Овен емоційну підтримку, оскільки вони планували, що вона повернеться до навчання в університеті, яке мало розпочатися за декілька тижнів. Вона також планувала піти на серфінг того вікенду.

Однак 19 вересня її знайшли вдома в стані асфіксії. Хоча парамедики змогли реанімувати її за допомогою серцево-легеневої реанімації, вона померла через два дні в лікарні.

В рамках розслідування три експерти вивчали, чи можна звинувачувати дефіцит вітаміну В12 у різкій зміні її психічного стану, який у суді було описано як психоз. На основі аналізів крові вони підтвердили, що у неї був дефіцит цього вітаміну.

Вони дізналися, що Овен проявляла «нечіткі ознаки когнітивних порушень, тривоги, труднощів із ухваленням простих рішень та втоми», що свідчило про «поступовий розвиток психічного розладу, який завершився мареннями».

Вислухавши всі докази, коронерка Грей винесла описовий вердикт, стверджуючи, що «з урахуванням ймовірності, марення були спричинені дефіцитом вітаміну В12, який розвинувся як прямий наслідок її веганської дієти».

