Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла на ін'єкціях

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків.

За останній рік артистка просто ошелешила змінами у зовнішньому вигляді. Виконавиця неабияк схудла. Деякі почали підозрювати, що без популярних зараз препаратів для діабетиків, які допомагають позбуватися ваги, не минулось. Проте Наталія Могилевська запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12:00.

«Я втомилась читати під моїми дописами про спорт або про схуднення: „Вона схудла на уколах“. Всі системи світу, які працюють про здоров’я людини, вони говорять про те, що вогонь травлення в шлунку повинен бути максимально швидким, максимально класний метаболізм. Тоді ми маємо здоров’я. Як працюють ці уколи — вони уповільнюють травлення. Це зовсім протилежна здоровому шляху системи харчування. Моя система — я харчуюся інтервальним шляхом з розумінням, що найкраще травлення о 12 дня», — говорить співачка.

Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації та придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно і економить час, а й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом.

«Щоб підтримувати свою фігуру та гарне самопочуття, я використовую різні методи. І один із них — спорт. Але з моїм графіком регулярно їздити в зал не завжди реально, тому я вирішила зробити маленький спортзал вдома», — говорить артистка.

