Проспорт
51
2 хв

Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу та назвав дедлайн

Уже цього року Олександр налаштований повернути собі статус "абсолюта".

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик напередодні свого бою з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном висловив намір вчетверте в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу.

Ба більше, український боксер заявив, що планує зробити це вже цього року.

"Це мій перший титул беззаперечного чемпіона у крузервейті, — сказав Усик, вказуючи на напис "2018" на стіні. 2024 рік, Саудівська Аравія — це мій другий титул беззаперечного чемпіона. Лондон, 2025 рік — це мій третій титул беззаперечного чемпіона. 2026 року — четвертий титул беззаперечного чемпіона", — цитує Олександра видання The Ring.

Зазначимо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став британець Фабіо Вордлі, який не зумів захистити титул, у травні цього року програвши Дюбуа.

Минулого тижня Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа. Очікується, що бій-реванш між британцями відбудеться 2026 року.

Раніше Усик заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Дата публікації
