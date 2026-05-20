Росія змінила пріоритетні цілі для ударів: куди і чому б’є ворог

Російська атака на Україну / © tsn.ua

Реклама

Російська терористична армія змістила акцент атак із енергетики на залізничну інфраструктуру України. Тим самим ворог прагне підірвати експортний потенціал нашої країни.

На цьому наголосив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в коментарі УНІАН.

Експерт пояснив, що влітку значення енергетичних атак для ворога дещо зменшується через нижче споживання електроенергії.

Реклама

«Росія змістила свій акцент в ударах по залізничній інфраструктурі, тому що це основа комунікацій і перевезення», — сказав він.

Іван Ус зазначив, що левова частка українського експорту йде саме залізницею до кордонів із країнами ЄС, а також портів Великої Одеси та Дунайських портів.

За його словами, найбільше залежать від залізничних перевезень зернові культури та соняшникова олія, які є одним із найважливіших експортних товарів України. Цей експорт приносить Україні значні доходи, і саме тому Росія посилила атаки на українську логістику.

«Коли Росія бачить, що Україна є світовим лідером соняшникової олії, то у Росії виникає велике бажання закрити нам цю можливість. Приблизно 3 мільярди доларів на рік Україна отримує від експорту соняшниковій олії», — повідомив експерт.

Реклама

Окрім аграрної продукції, залізницею перевозяться також метали та руда, які є ще однією важливою статтею українського експорту.

Втім, атаки на залізницю мають не лише економічний ефект, і здійснюються також задля психологічного тиску на населення.

Експерт зазначив, що мова йде не лише про вантажні перевезення. Ворог атакує навіть приміські електрички, що свідчить про спробу дестабілізувати повсякденне життя українців.

Атаки Росії по залізниці — що відомо

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували безпілотником приміський поїзд у Запорізькій області, поціливши поблизу пасажирського вагона. Завдяки швидкій реакції залізничників вдалося уникнути жертв, проте є постраждалі.

Реклама

Раніше російські окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі в Запоріжжі та Одесі. Атака призвела до загибелі працівника залізниці.

Російська пропаганда намагається виправдати атаки на українську залізницю неправдивими заявами про те, що цивільний рухомий склад нібито передали військовим.

Новини партнерів