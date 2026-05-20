Чернігів — Динамо: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка України

У середу, 20 травня, "Чернігів" та київське "Динамо" позмагаються у фіналі Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Вирішальний матч турніру відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

"Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

На шляху до фіналу "Чернігів" пройшов "Атлет" (1:0), "Кривбас" (технічна перемога 3:0), "Лісове" (1:1, за пенальті — 4:3), "Фенікс-Маріуполь" (0:0, за пенальті — 5:4) і "Металіст 1925" (0:0, за пенальті — 6:5).

"Динамо" дійшло до фіналу, вибивши з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1), "Інгулець" (2:0) і "Буковину" (3:0).

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Для "Динамо" це шанс здобути 14-й Кубок України в історії та впритул наблизитися за цим показником до рекорду "Шахтаря", який перемагав у цьому турнірі 15 разів.

Минулого сезону саме "гірники" стали володарями Кубка України, у фіналі в серії пенальті здолавши "Динамо".

Також "Динамо" може наздогнати "Шахтар" за трофеями в Україні. Після завоюванню чемпіонства УПЛ-2025/26 донецький клуб обійшов "біло-синіх" (40 трофеїв проти 39), але в разі перемоги в Кубку України кияни відновлять тут рівновагу.

