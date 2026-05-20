Немовля в опіках, вбиті люди та руїни замість будинків: РФ влаштувала терор у містах України (фото)

Російські окупанти влаштували масований нічний терор українських міст, б’ючи по житлових будинках, цивільних підприємствах та інфраструктурі. Під ворожим вогнем опинилися Конотоп, Одеса, Дніпро, а також Харківська, Херсонська та Запорізька області. Рятувальні операції у пошкоджених будівлях тривали до самого ранку.

ТСН.ua зібрав усі подробиці обстрілу.

Сумщина: руйнування у середмісті Конотопа

Жахлива ніч видалася для жителів Конотопа, що на Сумщині. Протягом кількох годин місто перебувало під масованою атакою ворожих «Шахедів». Пролунала серія потужних вибухів. Один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку в центрі міста. Російський дрон влучив у дах, через що конструкції будівлі не витримали.

Про деталі ворожого нальоту та руйнування повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де обвалилося три поверхи в результаті влучання „Шахеду“», — наголосив очільник міста.

Згодом у прокуратурі Сумської області уточнили, що від 01:20 до 04:30 армія РФ завдала масованого удару по Конотопу, випустивши, за попередньою інформацією, щонайменше 12 БпЛА.

На місці події розгорнули масштабні роботи підрозділи ДСНС. Рятувальники повідомили, що під ударами ворога опинилися житлові будинки та будівля місцевого краєзнавчого музею.

«Наразі відомо про вісьмох травмованих. У багатоквартирному житловому будинку зруйновано перекриття від другого до четвертого поверху. Вдалося врятувати три людини», — зазначили у відомстві.

Дніпропетровщина: удар по продуктових складах та загиблі

Посеред нічі 20 травня під жорстоким ударом російської армії опинився і Дніпро. Окупанти поцілили по цивільних об’єктах промисловості та приватному сектору обласного центру.

Про трагічні наслідки ворожого обстрілу поінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Через атаку в обласному центрі пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Внаслідок російського удару по обласному центрі двоє людей загинули», — повідомив посадовець.

За його словами, щонайменше шестеро потерпілих дістали поранення різного ступеня важкості. П’ятьох поранених медики невідкладно шпиталізували до лікарень міста. Стан трьох із них лікарі наразі оцінюють як важкий.

Одещина: атака на обласний центр

Російська армія вночі проти 20 травня атакувала безпілотниками й Одесу. В місті зафіксовано пошкодження житлового фонду цивільних мешканців та автотранспорту.

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про руйнування у місті.

«В одному з районів міста після атаки повністю зруйновано одноповерхову будівлю, де ліквідували пожежу, а у багатоповерхівці зафіксовано влучання у верхні поверхи без детонації», — підкреслив чиновник.

Своєю чергою, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що в обласному центрі також пошкоджено великий склад із посудом та недобудована багатоповерхівка. Окрім цього, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували на території одного з міських парків.

Запорізька область: поранення дворічного малюка та сотні ударів

Під ранок 20 травня російські загарбники атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Ворожий удар прийшовся по житловому кварталу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Удар прийшовся по приватному будинку. Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Поранені четверо людей: чоловік, жінки та двоє дітей — 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

«Суспільне» поспілкувались з місцевою жителькою Зоряною, родина якої постраждала від ворожого удару.

«Постраждав найбільше мій брат, у нього багато опіків…Племінник мій, два роки йому…теж обпечений», — розповідає мешканка.

Загалом за добу семеро людей, серед яких троє дітей, отримали травми на Запоріжжі. За інформацією ОВА, упродовж доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах області.

Зокрема, ворог здійснив 21 авіаудар по Комишувасі, Зарічному, Оріхову та інших селах. Також зафіксовано 590 атак БпЛА різної модифікації (переважно FPV) на Запоріжжя, Степногірськ, Гуляйполе. Додатково ворог бив із РСЗВ по Гуляйпільському та здійснив 297 артилерійських ударів.

Херсонщина: артилерійські нальоти та дроновий терор

Протягом минулої доби не припинялися масовані удари і по Херсонській громаді. Під прицілом російських військ опинилися одразу вісім населених пунктів.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про ситуацію в регіоні.

«Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Зеленівка, Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Наддніпрянське. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, територію підприємства, магазин, нежитлову споруду, гараж», — повідомив Шанько.

За інформацією керівника МВА, внаслідок цих російських атак у Херсонській громаді поранення дістали 7 людей.

Харківщина: загибель літньої жінки та атаки новітніми дронами

Не вщухали обстріли і на Харківщині. Посеред ночі під ударом ворожого безпілотника опинився безпосередньо Новобаварський район обласного центру.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«У Новобаварському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Наслідки уточнюємо. Постраждала 16-річна дівчина, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу», — зазначив очільник ОВА.

Загалом протягом доби під ворожим вогнем перебували місто Харків та ще 21 населений пункт області. Внаслідок цих атак одна людина загинула, шестеро отримали поранення, серед яких є дитина.

Зокрема, у селищі Шевченкове Куп’янського району через обстріл загинула 75-річна жінка, а троє інших мешканок дістали травми. Поранення цивільних зафіксовані також у селах Сподобівка та Світличне.

«Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 9 БпЛА типу „Герань-2“; 7 БпЛА типу „Молнія“; 8 fpv-дронів; 12 БпЛА», — повідомив Синєгубов.

Через ці удари у Харкові пошкоджено приватний будинок, залізничну інфраструктуру та склади. У Богодухівському районі руйнувань зазнали дві адмінбудівлі, приватні будинки, ангар та інтернатний заклад у селі Малижине.

У Куп’янському районі пошкоджено територію кладовища в Шевченковому, адмінбудівлю в Борівському та склад у Великому Бурлуку. Також пошкоджено житлові будинки в Ізюмському та Харківському районах області.

