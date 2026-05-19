Росіяни "намацали" прогалини в обороні ЗСУ під Слов’янськом і просочуються вглиб: подробиці

ЗСУ / © Associated Press

На Слов’янському напрямку тривають запеклі бої: російські війська здійснюють активний тиск по всій лінії відтинку, використовуючи нестачу особового складу в Силах оборони України (СОУ) для просочування вглиб території.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Ситуація на Слов’янському напрямку — що відомо

За даними з місця подій, наразі ця ділянка фронту є однією з найбільш хаотичних. Через брак піхоти противник знаходить прогалини в українській обороні, намагається закріпитися на нових рубежах та створює критичні ситуації для позицій СОУ.

Окреслюючи ситуацію на лінії зіткнення, аналітики зазначають, що росіяни ведуть активні штурмові дії одразу на кількох ділянках:

Напрямок Різниківки та Калеників: ворог намагається закріпитися з подальшим просуванням углиб оборони, що створює безпосередню загрозу виходу в тил українським позиціям у районі Рай-Олександрівки.

Район Закітного та Озерного: наразі тривають важкі бої за Закітне, водночас передові групи росіян нещодавно фіксувалися і знищувалися уже в Озерному.

Лінія Никифорівка — Федорівка Друга — Привілля — Міньківка — Новомаркове — Маркове: на всьому цьому відтинку також фіксується безперервний тиск з боку сил противника.

Ситуація на Слов’янському напрямку / © t.me/DeepStateUA

Окрім піхотних штурмів, ведення оборони суттєво ускладнює активна робота російської авіації та безпілотних систем, які завдають ударів по позиціях ЗСУ і переривають логістичні маршрути.

«За попередньою інформацією, на ділянку мав зайти „Рубікон“, який уже в поодиноких випадках світився зі своєю роботою, однак бійці зазначають, що й інші підрозділи кацапських пілотів створюють неприємності. Тому зараз готують своїх пілотів з тих, кого вдається наскребти з поповнення, щоб здійснювати хоч якусь протидію», — повідомляють аналітики.

Для організації протидії ворожим дронам українське командування наразі терміново готує власних операторів БпЛА з наявного поповнення. Наразі ситуація на напрямку залишається динамічною та напруженою.

Нагадаємо, станом на 19 травня 2026 року ЗСУ знищили 1 351 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 140 військових.

Раніше ми писали, що ЗСУ знищили російські судна в Єйську, що у Краснодарському краї РФ. Було знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200.

До слова, українські військові завдали потужного удару по воєнно-економічному потенціалу Росії, атакувавши два важливі нафтові об’єкти.

