Падіння з сосни та раптові хвороби: як полк "Скеля" пояснює смерть у тилу п'яти бійців за місяць

Скандал із полком «Скеля»: командування частини назвало причини смертей п’ятьох новобранців

Скандальний 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» прокоментував інформацію ЗМІ про загадкову загибель щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини, які померли в березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині.

Про це йдеться у пресслужбі підрозділу.

Командування полку запевняє, що зацікавлене «в повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин» випадків смерті військовослужбовців, про які йдеться у матеріалі.

«З цією метою полк уже взаємодіє з відповідними правоохоронними органами та іншими уповноваженими структурами. Полк зацікавлений у повному встановленні обставин, задля чого були проведені додаткові перевірки», — зазначили у пресслужбі.

У «Скелі» запевняють, що в разі підтвердження випадків побиття або порушення умов утримання військових винні особи мають притягатися до відповідальності.

Також там виправдалися щодо кожного померлого з 5 військових.

Ярослав Мокрій

У матеріалі «Суспільного» йшлося, що Ярослава Мокрія — військовослужбовця «Скелі» — поховали 16 березня. Він помер 12 березня 2026 року в автомобілі дорогою до лікарні в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Причина смерті — хронічна обструктивна хвороба легень, йдеться у довідці судмедексперта.

До штурмового полку чоловік потрапив наприкінці лютого 2026 року. За неповні два тижні він помер у частині.

У «Скелі» зауважили, що сестра Ярослава Мокрія розповідає у статті, що він «мав слабке здоров’я».

«До його смерті призвела схована патологія, яку не було виявлено під час проходження ВЛК, а саме: хронічна легенева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень», — запевнили в підрозділі.

Петро Данильців

Військовослужбовець полку «Скеля» Петро Данильців з Івано-Франківської громади помер через 36 днів після мобілізації.

«Про Петра Данильціва у тексті йдеться, що ВЛК діагностувала у нього симптоматичну гіпертензію. Причиною його смерті стала прихована патологія, яку не було виявлено під час проходження ВЛК, а саме: гостра серцева недостатність, атеросклеротичний кардіосклероз», — пояснюють у полку.

Василь Войчук

Василя Войчука мобілізували на його день народження — 13 березня 2026 року.

«Він не служив в армії. Не мав Василь здоров’я. Над’їхали з ТЦК з Городенки. Його закинули до бусика і повезли», — розповідає «Суспільному» його брат Володимир Войчук.

Саме за ці слова брата й «зачепилися» у «Скелі».

«Брат Василя Войчука розповів журналістам, що щойномобілізований „не мав здоров’я“. Далі в тексті згадується побиття і зміщений від удару череп. Інформація про можливі тілесні ушкодження перевірялася слідчими органами, за попередньою інформацією тілесних ушкоджень виявлено не було. Причиною смерті визначено приховану патологію, яку не було виявлено під час проходження ВЛК, а саме: епієма плеври зліва, гостра легенево-серцева недостатність», — запевняє підрозділ.

Віталій Карат

Сестра Віталія Карата розповіла, що 11 березня він зателефонував з чужого телефона та розповів, що його побили і він перебуває у лікарні в Павлограді. Чоловікові важко було говорити. Наступного дня його перевели до медзакладу у Дніпрі.

«Просив дуже приїхати до нього, бо сильно погано. 13 березня я приїхала. Він був у дуже тяжкому стані під апаратом кисневого дихання. Він говорив, що били постійно. А тоді, 10 березня, побили сильно та кинули на нари. Потім зранку побачили, що зле, і відвезли до лікарні. Він казав, що вони забрали у нього все. І здоров’я. Біля нього був тільки паспорт», — йдеться в дописі.

Зранку 14 березня 2026 року чоловік помер.

У підрозділі відповіли, що Віталій Карат під час проходження служби нібито намагався скоїти СЗЧ.

«Під час його пошуку був виявлений високо на сосні. Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього було виявлено перелом двох ребер і пневмонію, через що він був госпіталізований до лікарні в Павлограді. Що з ним сталось надалі в медичному закладі, уточнюється у взаємодії з відповідною установою. Причина смерті: недокрів’я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом», — пишуть у «Скелі».

Василь Цюрко

Василь Цюрко помер за дев’ять днів після того, як його мобілізували в місті Яремче на Франківщині.

У підрозділі стверджують, що він помер через гостру серцево-судинну недостатність, атеросклеротичну хворобу серця.

Тому 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» підсумовує, що частина випадків пов’язана зі складним медичним станом військовослужбовців.

Відомий український військовий Сергій Гнезділов у коментарях під дописом «Скелі» зауважив, що подібні випадки «чомусь» найчастіше трапляються у цьому підрозділі.

Інші скандали зі «Скелею»

Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко заявив, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відправив на штурм біля Покровська колону військової техніки так само бездумно, як це роблять російські командири у «м’ясних штурмах».

Також у Мережі виник скандал через смерть військових «Скелі» від пневмонії.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року військова омбудсманка Ольга Решетилова звернулася до міністра оборони з ініціативою провести нову перевірку щодо порушень прав, побиття і психологічного тиску у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

