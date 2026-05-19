ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

"Ніхто не зробив більше": Венс пояснив особливу роль Трампа для України

На думку Венса, жоден інший американський президент не доклав стільки зусиль для того, щоб Україна змогла вистояти під час російського вторгнення, як Дональд Трамп.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс під час брифінгу в Білому домі виступив із заявою щодо ролі чинного президента Дональда Трампа в підтримці України.

Про це заявив Джей Ді Венс, наголосивши, що внесок Трампа у здатність України протистояти російській агресії безпрецедентний.

«Ніхто не зробив більше»

У своєму виступі Венс підкреслив, що заходи, вжиті чинною американською адміністрацією, відіграли ключову роль у тому, щоб українська держава встояла перед обличчям повномасштабного нападу РФ.

«Не було жодного президента, який зробив би більше для того, щоб забезпечити виживання України під час російського вторгнення, ніж Дональд Трамп», — підсумував він.

Як змінилася військова стратегія України

Через вимушену паузу в безпосередній військовій допомозі з боку Вашингтона Київ був змушений кардинально змінити підхід до забезпечення фронту. Цей складний період став потужним стимулом для прискореного розвитку власного оборонного сектору та активізації пошуку нових ресурсів у європейських партнерів.

Як зазначають експерти, Україна отримала несподівану перевагу, оскільки відсутність американської зброї змусила владу та вітчизняних промисловців зробити ставку на власні технологічні рішення і масове виробництво дронів. Генерал-майор у відставці Мік Раян підкреслює, що ці зміни вже стали переламним моментом у стратегії, адже за останній рік внутрішнє виробництво озброєння вийшло на новий якісний рівень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie