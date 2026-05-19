"Ніхто не зробив більше": Венс пояснив особливу роль Трампа для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс під час брифінгу в Білому домі виступив із заявою щодо ролі чинного президента Дональда Трампа в підтримці України.

Про це заявив Джей Ді Венс, наголосивши, що внесок Трампа у здатність України протистояти російській агресії безпрецедентний.

«Ніхто не зробив більше»

У своєму виступі Венс підкреслив, що заходи, вжиті чинною американською адміністрацією, відіграли ключову роль у тому, щоб українська держава встояла перед обличчям повномасштабного нападу РФ.

«Не було жодного президента, який зробив би більше для того, щоб забезпечити виживання України під час російського вторгнення, ніж Дональд Трамп», — підсумував він.

Як змінилася військова стратегія України

Через вимушену паузу в безпосередній військовій допомозі з боку Вашингтона Київ був змушений кардинально змінити підхід до забезпечення фронту. Цей складний період став потужним стимулом для прискореного розвитку власного оборонного сектору та активізації пошуку нових ресурсів у європейських партнерів.

Як зазначають експерти, Україна отримала несподівану перевагу, оскільки відсутність американської зброї змусила владу та вітчизняних промисловців зробити ставку на власні технологічні рішення і масове виробництво дронів. Генерал-майор у відставці Мік Раян підкреслює, що ці зміни вже стали переламним моментом у стратегії, адже за останній рік внутрішнє виробництво озброєння вийшло на новий якісний рівень.

