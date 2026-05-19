Усміхнений павук Theridion himalayana / © скриншот з відео

Реклама

Індійські дослідники під час експедиції 2023 року в гірському штаті Уттаракханд виявили новий вид павука — Theridion himalayana, або «гімалайський павук із щасливим обличчям». На черевці комахи — характерний малюнок у формі усміхненого обличчя, який раніше вважався унікальною рисою лише гавайських павуків виду Theridion grallator, вперше описаних ще у 1900 році. Відкриття підтвердило: усміхнені павуки існують не лише на островах Тихого океану.

Про це пише Popular Science.

Помилкова експедиція з правильним результатом

Дослідники з Лісового науково-дослідного інституту Індії та Регіонального музею природничої історії вирушили до підніжжя Гімалаїв з цілком іншою метою — скласти каталог біорізноманіття мурах. Однак вісімнога фауна регіону постійно відволікала їхню увагу.

Реклама

Колега біолога Деві Прієдаршіні, Аширвад Тріпаті, раз у раз надсилав їй фотографії павуків із високогірних районів для визначення виду. Одного разу він надіслав знімок павука, що тримається на листі рослини Daphniphyllum — і це фото змінило все.

«Я бачила гавайського павука ще під час навчання в магістратурі… Я одразу зрозуміла, що маємо джекпот — через вражальну схожість», — розповіла Прієдаршіні.

Протягом наступних місяців Тріпаті фіксував кожного схожого павука, якого зустрічав під час польових досліджень. Загалом було задокументовано 32 особини — всі належали до одного виду, але кожна мала власний унікальний візерунок на тілі.

Генетична таємниця «усмішки»

Аналіз ДНК зразків показав близько 8,5% генетичної відмінності від гавайського родича. Це підтвердило: гімалайський павук еволюціонував абсолютно незалежно — і заслуговує на власну наукову назву. Нині відкриття опубліковане у журналі Evolutionary Systematics.

Реклама

«Назву Himalayana ми обрали, щоб віддати шану могутнім Гімалаям — гірському хребту, який не лише захищає нашу країну, а й приховує в собі величезне біорізноманіття», — пояснив Тріпаті.

Обидва види — гавайський і гімалайський — мають зелене забарвлення, що допомагає їм маскуватися в рослинності. Проте справжня причина появи «усміхнених» малюнків на їхніх тілах досі лишається загадкою. Прієдаршіні вважає це питання «виразною ознакою глибшої генетичної таємниці», яка потребує подальшого вивчення.

Ще дивніша спільна риса — обидва види виявляють особливу прихильність до імбирних рослин, хоча імбир не є корінним для Гаваїв. Як саме гавайські павуки «обрали» інвазивну рослину — вчені поки не знають, але не виключають, що гімалайський вид може виявитися «старшим кузеном» свого острівного родича.

Нагадаємо, одна знахідка перевернула уявлення про еволюцію павуків. Вчені описали найдавнішого відомого хеліцерата віком 500 млн років. Скам’янілість із незвичним «кігтем» змінює уявлення про еволюцію павуків і скорпіонів.

Реклама

Новини партнерів