- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1510
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюта стрімко додала у ціні, послабивши українську гривню.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня. Долар додав 8 коп. Євро злетів на 15 коп. Злотий зріс на 4 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,15 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,41 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,11 (+4 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий вважає, що протягом тижня, 18-24 травня, валютний ринок буде залишатися під впливом інфляції, цін на пальне, а також міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас політика Нацбанку допоможе уникнути різких стрибків курсів валют в Україні.
Коментарі
Сортувати: