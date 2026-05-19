Гроші
1510
1 хв

Курс валют на 19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко додала у ціні, послабивши українську гривню.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня. Долар додав 8 коп. Євро злетів на 15 коп. Злотий зріс на 4 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,15 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,41 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,11 (+4 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий вважає, що протягом тижня, 18-24 травня, валютний ринок буде залишатися під впливом інфляції, цін на пальне, а також міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас політика Нацбанку допоможе уникнути різких стрибків курсів валют в Україні.

