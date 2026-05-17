Українців попередили про відрахування із зарплат: коли роботодавець може недоплатити за законом

Українцям розповіли про обмеження на утримання із заробітної плати

Працівникам та роботодавцям роз’яснили правила обмеження відрахувань із заробітної плати, які встановлені трудовим законодавством України.

Про це повідомило управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області під час семінару для роботодавців.

Порядок утримань із зарплати регулюється статтею 127 Кодексу законів про працю України.

Згідно з нормами, відрахування із заробітної плати можуть здійснюватися лише у випадках, прямо передбачених законом.

«Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству можуть провадитись лише за наказом роботодавця у визначених законом випадках», — зазначила інспектор.

Зокрема, йдеться про повернення авансів, виданих у рахунок зарплати, погашення надміру виплачених сум через облікові помилки, а також неповернених коштів, виданих на відрядження або господарські потреби.

У таких випадках роботодавець має право видати відповідний наказ не пізніше одного місяця з моменту виникнення підстав для утримання.

У разі звільнення можливе утримання із зарплатні — коли це законно

Окремо зазначається, що при звільненні працівника можливе утримання за невідпрацьовані дні відпустки, однак існують винятки, передбачені законодавством.

«При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у визначених законом випадках — п’ятдесяти відсотків зарплати», — наголосила фахівець.

Також підкреслюється, що при стягненні за кількома виконавчими документами за працівником у будь-якому разі має бути збережено не менше 50% заробітку.

Законодавством також заборонено здійснювати відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших встановлених виплат.

