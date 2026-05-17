Війна повертається в "родную гавань": Зеленський про масштабний удар по Москві

Володимир Зеленський розкрив деталі масштабного удару по Московському регіону.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку українських дронів на Москву і Московську область, а також окупований Крим.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за 17 травня.

«Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків — забезпечуємо Україні цю можливість», — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, чергова хвиля українських «дипстрайків» виявилася надзвичайно вагомою, оскільки цілі було уражено в столичному регіоні, який Кремль захищає найбільше.

«Дистанція до цілей цього разу — більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають», — сказав президент

Зеленський закликав Кремль думати про свої НПЗ, нафтові об’єкти, «а не про те, як зламати життя інших народів — в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці».

Також він підвтердив, що Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

«І ця наша далекобійність — це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в „родную гавань“, і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу — саме проти народу», — підсумував він.

Удар по Москві: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.

Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи та займатися пожежі на тлі атаки безпілотників.

