Чи дійсно правоохоронці розпочали розслідування щодо Олени Зеленської: в НАБУ відповіли
У НАБУ та САП попередили, що російські пропагандисти поширюють фейки про нібито «розслідування» щодо Олени Зеленської.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попередило, що ворог у російських та проросійських медіа поширює чергову хвилю дезінформації щодо нібито «розслідувань» стосовно дружини президента України Олени Зеленської.
Про це передає пресслужба НАБУ.
У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій щодо першої леді.
У НАБУ наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку РФ, «спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни».
«Закликаємо громадян та представників медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються рф як елемент інформаційної війни проти України», — звернулися до українців у НАБУ.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) також запевнили, що поширювані пропагандою країни-агресора повідомлення про будь-які процесуальні дії та розслідування НАБУ і САП щодо дружини президента не відповідають дійсності.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський не фігурує в досудовому розслідуванні справи «Мідас».