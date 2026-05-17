Действительно ли правоохранители начали расследование в отношении Елены Зеленской: в НАБУ ответили
В НАБУ и САП предупредили, что российские пропагандисты распространяют фейки о якобы «расследовании» в отношении Елены Зеленской.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предупредило, что враг в российских и пророссийских медиа распространяет очередную волну дезинформации о якобы «расследованиях» в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий в отношении первой леди.
В НАБУ отмечают, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны РФ, направленной «на дискредитацию украинских институций, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны».
«Призываем граждан и представителей медиа проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, которые используются в качестве элемента информационной войны против Украины», — обратились к украинцам в НАБУ.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) также заверили, что распространяемые пропагандой страны-агрессора сообщения о каких-либо процессуальных действиях и расследованиях НАБУ и САП в отношении супруги президента не соответствуют действительности.
Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании дела «Мидас».