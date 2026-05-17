Усик прибыл в Египет на бой против Верховена

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Египет на бой с легендой кикбоксинга Рико Верховеном.

Издание The Ring выложило видео на своей странице в соцсети X, где Усик вместе с представителями своей команды выходит из самолета.

Также Александр опубликовал совместное фото со своей командой по прибытии.

"Гиза, мы официально прибыли с командой" — написал украинский боксер на своей странице в соцсети X.

Накануне Усик сообщил, что завершил тренировочный лагерь перед боем с Верховеном.

Ранее Александр в своем тренировочном лагере устроил зажигательные танцы прямо на боксерском ринге под легендарный хит 80-х "Bamboleo".

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса ровно через неделю, в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид. В Сети уже показали, как среди пустыни строят временную арену для боя.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

