Киевстар ТВ стал официальным транслятором боя Усик — Верховен

Усик — Верховен

23 мая у пирамид Гизы в Египте состоится один из самых ожидаемых боксерских вечеров года — поединок с участием абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика.

Трансляцию этого боя с украинским комментированием зрители смогут увидеть только на Киевстаре ТВ — платформа выступает официальным транслятором события в Украине. Поединок будет доступен в пакете Премиум HD.

Соперником украинца станет звездный кикбоксер Рико Верховен. Поединок объединит представителей двух разных боевых дисциплин — профессионального бокса и кикбоксинга — и уже привлекает большое внимание спортивной аудитории.

Александр Усик — чемпион мира в супертяжелом весе и один из самых техничных боксеров современности. Рико Верховен — многолетний чемпион по кикбоксингу, известный своей физической подготовкой и силовым стилем. На кону боя — титул чемпиона мира по версии WBC. Точное время трансляции будет сообщено позже.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всеми файткардами, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен .

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

К слову, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ продолжает расширять спортивные предложения: сейчас в разделе "Спорт" доступны 35 телеканалов, так что каждый зритель сможет найти трансляции по своему вкусу.

