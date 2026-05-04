Определено время начала финала Кубка Украины по футболу

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определила время начала финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Решающий матч между "Черниговом" и киевским "Динамо" состоится 20 мая в 18:00 на стадионе "Арена Львов", сообщает пресс-служба УАФ.

В полуфинале "Динамо" разгромило "Буковину", а "Чернигов" в серии пенальти сенсационно одолел "Металлист 1925".

Реклама

Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Новости партнеров