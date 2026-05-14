Под хит 80-х: Усик устроил зажигательные танцы на ринге перед боем с Верховеном

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Украинский боксер в своем тренировочном лагере устроил зажигательные танцы прямо на боксерском ринге под легендарный хит 80-х "Bamboleo".

Хорошее настроение Александра передалось и его команде.

"Сегодня я официально в режиме Bamboleo", — подписал чемпион видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса 23 мая в египетском городе Гиза, вблизи легендарных пирамид. В Сети уже показали, как посреди пустыни строят временную арену для боя.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Также Александр будет защищать титул WBA, однако Верховен не получит его в случае победы, поскольку не входит в рейтинг организации.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине эксклюзивно покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Усик — Верховен: что нужно знать перед боем

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

37-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", является одним из величайших кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В последнем поединке нидерландец в июне прошлого года победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

