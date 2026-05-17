Война возвращается в "родную гавань": Зеленский о масштабном ударе по Москве

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область, а также оккупированный Крым.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении за 17 мая.

«Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дистрайков — обеспечиваем Украине эту возможность», — отметил Зеленский.

Реклама

По словам главы государства, очередная волна украинских «дипстрайков» оказалась чрезвычайно значимой, поскольку цели были поражены в столичном регионе, который Кремль защищает больше всего.

«Дистанция до целей на этот раз — более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги это уже преодолеют», — сказал президент

Зеленский призвал Кремль думать о своих НПЗ, нефтяных объектах, «а не о том, как сломать жизнь других народов — в Украине, в Молдове или в любой другой стране-соседке».

Также он подтвердил, что Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму.

Реклама

«И эта наша дальнобойность — это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань, и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа — именно против народа», — подытожил он.

Удар по Москве: что известно

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Сообщается о взрывах, пожарах и поражениях ряда стратегических объектов.

В воскресенье, 17 мая, в Москве и окрестностях продолжали раздаваться взрывы и заниматься пожарами на фоне атаки беспилотников.

Новости партнеров