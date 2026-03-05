ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
228
Зеленский раскрыл, откуда ВСУ взяли дальнобойные ракеты для ударов по тылу РФ

Президент открыл правду, чем Украина бьет на 1000 километров.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Все дальнобойное вооружение с радиусом действия от 500 до 1000 километров и более, которое используют Силы обороны, является собственной разработкой Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию Independent.

«Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одна страна до сих пор не обеспечила Украину средствами поражения, способными добиваться целей в глубоком тылу врага на расстоянии более 250 км. Все мощности для стратегических ударов разработаны в Украине.

«Мы не получали ничего другого от других стран, имеющих дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные возможности — 500–1000 километров и больше — были созданы в Украине», — подчеркнул президент.

Война в Украине — последние новости

Украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.

Вооруженные силы нанесли ракетные удары «Фламинго» завод по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске в Удмуртской Республике.

Также Пентагон рассматривает возможность закупки украинских дронов-перехватчиков, эффективно уничтожающих иранские беспилотники Shahed. К переговорам также присоединились страны Персидского залива, ищущие более дешевую альтернативу ракетам Patriot.

228
