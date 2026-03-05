- Дата публикации
Зеленский раскрыл, откуда ВСУ взяли дальнобойные ракеты для ударов по тылу РФ
Президент открыл правду, чем Украина бьет на 1000 километров.
Все дальнобойное вооружение с радиусом действия от 500 до 1000 километров и более, которое используют Силы обороны, является собственной разработкой Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию Independent.
«Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все», — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что ни одна страна до сих пор не обеспечила Украину средствами поражения, способными добиваться целей в глубоком тылу врага на расстоянии более 250 км. Все мощности для стратегических ударов разработаны в Украине.
«Мы не получали ничего другого от других стран, имеющих дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные возможности — 500–1000 километров и больше — были созданы в Украине», — подчеркнул президент.
Война в Украине — последние новости
Украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.
Вооруженные силы нанесли ракетные удары «Фламинго» завод по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске в Удмуртской Республике.
Также Пентагон рассматривает возможность закупки украинских дронов-перехватчиков, эффективно уничтожающих иранские беспилотники Shahed. К переговорам также присоединились страны Персидского залива, ищущие более дешевую альтернативу ракетам Patriot.