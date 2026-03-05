Зеленский раскрыл, откуда ВСУ взяли дальнобойные ракеты для ударов по тылу РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Все дальнобойное вооружение с радиусом действия от 500 до 1000 километров и более, которое используют Силы обороны, является собственной разработкой Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию Independent.

«Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одна страна до сих пор не обеспечила Украину средствами поражения, способными добиваться целей в глубоком тылу врага на расстоянии более 250 км. Все мощности для стратегических ударов разработаны в Украине.

«Мы не получали ничего другого от других стран, имеющих дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные возможности — 500–1000 километров и больше — были созданы в Украине», — подчеркнул президент.

