Защитить Ближний Восток и спасти Украину: Зеленский поделился переговорами

Президент Украины Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с лидерами стран Ближнего Востока по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед» в обмен на ракеты к Patriot, в которых так нуждается Украина.

Об этом глава государства сказал 5 марта во время общения с журналистами после заседания правительства.

По словам президента, консультации уже происходят с рядом партнеров в регионе.

"Мы проводим консультации со всеми лидерами, я лично из близкого круга: Катар, Эмираты, Бахрейн, Иордания. Думаю, сегодня поговорю еще с, нельзя говорить с кем, почему? Думаю, сегодня поговорю еще с кем-то. В любом случае проводим со всеми консультации, и все консультации говорят о том, что людям нужна ПВО, а именно наше знание и экспертиза», — сказал Зеленский.

Ближний Восток сбивает «Шахеды» дорогими ракетами к Patriot

Он пояснил, что во время недавних атак страны Ближнего Востока потратили значительное количество ракет-перехватчиков к системам Patriot.

«Ракет PAC-3 на Ближнем Востоке страны в целом использовали где-то 800 плюс ракет за эти атаки. Украина никогда не имела за все это время столько ракет для отражения ударов. За эти трое суток было 800 плюс ракет», — сообщил президент.

Он отметил, что первый день иранских атак стал шоковым для стран Ближнего Востока, из-за чего их армии применяли все доступные средства.

«Понятно, что первые сутки они шоковые для Ближнего Востока, и это понятно почему. Мы все помним массовые удары „Шахедов“. И во время шоковых ударов, разумеется, все использовали все, что было: PAC-2, PAC-3. То есть здесь вопрос в том, что нет соответствующего опыта», — отметил Зеленский.

Он отметил, что сейчас страны уже начинают лучше понимать ситуацию, однако только систем Patriot будет недостаточно для полноценной защиты.

Украина предлагает опыт в обмен на ракеты к Patriot

По его словам, Украина предлагает партнерам сотрудничество: обмен опытом и помощь с организацией перехвата воздушных целей в обмен на ракеты для украинских систем ПВО.

«Я вчера вел консультации со всеми — от главного начальника Генштаба, министра обороны, наших военных менеджментов, разведки и т.д. Мы четко поняли, какое количество нам нужно, и какое количество мы можем дополнительно очень быстро производить, если будет у нас вот такой диалог с нашими партнерами. А кроме этого, экспертизу мы дадим точно: для защиты гражданских и для защиты нефтяной инфраструктуры, которая, вы видите, как влияет на весь мир», — рассказал президент Украины.

Напомним, ранее в интервью Зеленский заявил о готовности Украины делиться опытом и технологиями борьбы с иранскими «Шахедами» со странами Ближнего Востока в обмен на дефицитные ракеты к системам Patriot (PAC-2 и PAC-3). Президент отметил, что партнеры уже обращались за украинской экспертизой после атак на их гражданскую инфраструктуру. Поскольку сбивать дроны дорогими ракетами Patriot неэффективно, Украина может предложить свои дроны-перехватчики в рамках взаимовыгодного обмена вооружением.