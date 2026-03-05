Зеленский предлагает Западу обмен из-за войны на Ближнем Востоке: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства поделиться с Ближним Востоком опытом и средствами для противодействия дронам «Шахед» в обмен на ракеты к системам ПВО Patriot.

Об этом глава государства сказал в интервью Rai Italia и написал в своем телеграм-канале.

Зеленский сообщил, что страны Ближнего Востока обратились к Украине за экспертной помощью после атак иранских дронов.

«У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских „Шахедов“ по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим», — сказал президент.

По его словам, соответствующие запросы также поступали от европейских партнеров и США. Украину просят поделиться опытом противодействия таким атакам со странами Ближнего Востока.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии войны и сталкивается с дефицитом определенных видов вооружения.

«Что касается оружия: мы сами находимся в войне. И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи „Шахедов“ они не собьют: это дорогостояще», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что хотя защита людей является приоритетом, у партнеров просто нет достаточного количества таких ракет. Поэтому им могут быть полезны дроны-перехватчики, которые есть у Украины. В то же время Украине не хватает ракет PAC-2 и PAC-3.

«Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого», — подытожил президент.

Война на Ближнем Востоке — что известно о помощи со стороны Украины

Напомним, 1 марта премьер-министр Великобритании Вместе Кир Стармер сообщил, что государство вместе со своими экспертами привлечет «украинских специалистов, чтобы помочь союзникам в Персидском заливе отражать атаки иранских беспилотников».

Зеленский вечером 4 марта сказал, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами и ракетами. Киев уже проводит консультации с партнерами и получил соответствующие запросы на помощь. Президент поручил МИД, разведке и Минобороны разработать варианты поддержки, которые не повредят собственной обороне. Украинские специалисты, имеющие уникальный опыт сбивания таких БпЛА, смогут работать непосредственно на местах.