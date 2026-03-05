Готовила подрыв ТЦК и планировала бежать в РФ: в Донецкой области разоблачили российскую агентку

Предательница

СБУ предотвратила теракт в Донецкой области. Женщина, завербованная российскими спецслужбами, планировала взорвать здание ТЦК, а после атаки скрыться за границу.

Об этом сообщает СБУ .

Что известно о предательнице Украины

Благодаря конразведчикам СБУ удалось сделать невозможным совершение теракта в Донецкой области. Правоохранители задержали женщину, которая по данным следствия работала на российские спецслужбы и готовила подрыв здания территориального центра комплектования.

«Злоумышленница должна была заложить самодельное взрывное устройство (СВП) в мусорный контейнер у входа в режимное учреждение. Далее российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать бомбу в час пик», – говорится в сообщении.

После взрыва женщина собиралась сесть в собственный автомобиль, выехать из области и добраться до западной границы Украины, а оттуда — бежать в Россию через третьи страны.

Правоохранители задержали ее именно тогда, когда она прибыла на определенное место, чтобы получить взрывчатку. По данным СБУ, российские спецслужбы планировали передать самодельное взрывное устройство с помощью беспилотника.

«На месте происшествия у задержанной изъята самодельная бомба (почти 2 кг в тротиловом эквиваленте) с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для удаленной активации», — отмечают правоохранители.

По информации следствия, задержанной оказалась жительница города Николаевка (Краматорский район). Ее завербовали через Telegram, где она оставляла сообщения о поддержке оккупации региона.

Также в ходе расследования было установлено, что женщина предлагала российским кураторам использовать свое жилье как скрытую базу для диверсионно-разведывательных групп.

Во время обысков у подозреваемой изъяли мобильный телефон, по которому она поддерживала связь с представителем российских спецслужб и координировала свои действия.

Следователи сообщили женщине о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказывания вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине осудили двух агентов российского ГРУ, готовивших теракт в многолюдном месте Киева. Злоумышленники были задержаны еще в сентябре 2024 года в Запорожье во время подготовки взрыва. В ходе обысков у них изъяли комплектующие для взрывчатки и другие доказательства координации с куратором из РФ. В частности, изъяли планы поджогов автомобилей украинских военных. Суд признал фигурантов виновными в государственной измене и препятствии деятельности ВСУ, назначив каждому по 15 лет тюрьмы.