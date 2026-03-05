Готувала підрив ТЦК і планувала втекти до РФ: на Донеччині викрили російську агентку

Зрадниця

СБУ запобігла теракту на Донеччині. Жінка, завербована російськими спецслужбами, планувала підірвати будівлю ТЦК, а після атаки втекти за кордон.

Про це повыдомляэ СБУ.

Що відомо про зрадницю України

Завдяки конррозвідникам СБУ вдалося унеможливити здійснення теракту на Донеччині. Правоохоронці затримали жінку, яка, за даними слідства, працювала на російські спецслужби та готувала підрив будівлі територіального центру комплектування.

«Зловмисниця мала закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у контейнер для сміття біля входу до режимної установи. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік», — йдеться у повідомленні.

Після вибуху жінка збиралася сісти у власний автомобіль, виїхати з області та дістатися західного кордону України, а звідти — втекти до Росії через треті країни.

Правоохоронці затримали її саме тоді, коли вона прибула на визначене місце, щоб отримати вибухівку. За даними СБУ, російські спецслужби планували передати саморобний вибуховий пристрій за допомогою безпілотника.

«На місці події у затриманої вилучено саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації», — зазначають правоохоронці.

За інформацією слідства, затриманою виявилася жителька міста Миколаївка (Краматорський район). Її завербували через Telegram, де та залишала повідомлення про підтримку окупації регіону.

Також під час розслідування встановили, що жінка пропонувала російським кураторам використовувати своє житло як приховану базу для диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон, через який вона підтримувала зв’язок із представником російських спецслужб та координувала свої дії.

Слідчі повідомили жінці про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили двох агентів російського ГРУ, які готували теракт у багатолюдному місці Києва. Зловмисників затримали ще у вересні 2024 року в Запоріжжі під час підготовки вибуху. Під час обшуків у них вилучили комплектуючі для вибухівки та інші докази координації з куратором із РФ. Зокрема, вилучили плани підпалів авто українських військових. Суд визнав фігурантів винними у державній зраді та перешкоджанні діяльності ЗСУ, призначивши кожному по 15 років ув’язнення.