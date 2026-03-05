Даша Квіткова розчулила Мережу кадрами з сином і нареченим-футболістом

Даша Квіткова, її син та Володимир Бражко

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася з підписниками новими сімейними моментами та показала, як її син Лев ладнає з нареченим — гравцем клубу «Динамо Київ» Володимиром Бражком.

У Instagram-історіях інфлюенсерка опублікувала декілька світлин, де маленький Лев проводить час разом із футболістом. На кадрах хлопчик і спортсмен бешкетують та обіймаються. На одному зі знімків син блогерки ніжно притискається до Володимира, чим розчулив підписників. Судячи з фото, чоловіку вдалося легко знайти спільну мову з дитиною.

Володимир Бражко та Лев — син Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Користувачі також звернули увагу на деталь на руці спортсмена — на одному з кадрів можна помітити обручку. Через це в Мережі знову заговорили про можливе таємне одруження пари. Втім, самі закохані ці припущення поки що не коментують.

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Окрім кадрів із нареченим, Даша Квіткова також поділилася серією особистих фото із сином Левом. На фото Лев усміхається поряд із мамою, через екран передається тепла та дуже довірлива атмосферу між ними.

У Instagram-історіях інфлюенсерка зворушливо звернулася до підписників і зізналася, що не може повірити, як швидко росте її син. Квіткова зазначила, що Лев помітно подорослішав, і з гумором додала, що він уже зовсім великий.

Лев — син Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Про роман Квіткової з Бражком уперше заговорили навесні 2025 року. Спочатку вони намагалися не афішувати особисте життя, однак уже влітку футболіст публічно привітав кохану з днем народження та підтвердив їхні стосунки. А вже у вересні того ж року Бражко освідчився Квітковій. Цікаво, що пропозицію руки і серця футболіст робив кілька разів — блогерка жартома хотіла переконатися у серйозності його намірів. Зрештою вона відповіла згодою.

Тепер пара дедалі частіше ділиться теплими моментами з повсякденного життя, і, схоже, Бражко вже став важливою частиною родини Квіткової.

