Селена Гомес спантеличила поцілунками ніг чоловіка Бенні Бланко в прямому ефірі

Американська співачка й акторка Селена Гомес знову опинилася в центрі обговорень у Мережі. Цього разу артистка здивувала глядачів незвичним жестом у бік свого чоловіка — музичного продюсера Бенні Бланко.

Пара стала гостями шоу та подкасту «Friends Keep Secrets». Під час розмови Бенні сидів на дивані, поклавши ногу на столик, тоді як Селена розташувалася поруч на підлозі. У якийсь момент співачка несподівано нахилилася й поцілувала його палець ноги прямо під час запису. Такий жест одразу викликав подив у студії та став вірусним у соцмережах.

Багатьох глядачів поцілунок, який Селена подарувала своєму коханому, відверто спантеличив. У коментарях користувачі писали, що сцена мала «дивний» вигляд і була «занадто інтимною для телешоу». Дехто навіть жартував, що після такого моменту ведучому було складно продовжувати розмову без незручної паузи.

Також раніше у Мережі активно обговорювали іншу сцену, де Бланко показав босі ноги, які глядачам здалися брудними. Через це продюсера почали висміювати.

Згодом він навіть намагався пояснити ситуацію в ефірі шоу «Jimmy Kimmel Live!». Там Бенні заявив, що з його гігієною все гаразд, а ноги нібито забруднилися через пил на знімальному майданчику. Для переконливості він навіть зняв взуття просто перед камерою.

Повертаючись до подкасту, Гомес вирішила пожартувати над усією історією. Після поцілунку вона звернулася до коханого й сказала не надто звикати до таких проявів уваги. Сам Бланко, навпаки, мав задоволений вигляд і зізнався, що цей жест зробив його день кращим.

Незважаючи на хвилю гейту, знайшлися й ті, хто став на захист пари. Частина фанів зазначила, що жест мав вигляд радше як кумедний прояв близькості між закоханими. Деякі користувачі писали, що у цьому немає нічого дивного, мовляв, саме так іноді й проявляється щира прихильність.

«Це просто їхній гумор і їхня любов», — коментували прихильники артистки, наголошуючи, що пара, схоже, почувається разом максимально розкуто.

