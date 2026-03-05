До України з полону повернулись 200 захисників: росіяни катуваннями доводили військових до критичного стану

У межах першого етапу великого обміну полоненими до України повернулися 200 захисників. / © Володимир Зеленський

Реклама

У межах першого етапу великого обміну полоненими до України повернулися 200 захисників.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, обмін відбувся на виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.

Реклама

Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема підрозділів ВМС та Територіальної оборони, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість звільнених — солдати та сержанти.

Обмін полоненими 5 березня 2026. / © Володимир Зеленський

Серед них є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Частина захисників перебувала у російському полоні ще з 2022 року.

Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. Крім того, 18 військових відзначили або відзначатимуть день народження у березні.

За словами Лубінця, багато звільнених перебувають у складному психологічному стані, а у деяких зафіксовано критично низьку вагу. Представники Офісу Омбудсмана були присутні на місці обміну та зафіксували дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

Реклама

Обмін полоненими 5 березня 2026. / © Володимир Зеленський

Він також зазначив, що цей обмін став можливим завдяки роботі українських державних органів у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та за дорученням президента України.

Загалом це другий обмін полоненими у 2026 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 6622 своїх громадян.

Обмін полоненими — що відомо

У четвер, 5 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. У результаті додому повернулися 200 українських захисників. Президент України наголосив, що 200 українських родин отримали довгоочікувану звістку про повернення своїх рідних.