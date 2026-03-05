- Дата публікації
До України з полону повернулись 200 захисників: росіяни катуваннями доводили військових до критичного стану
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів деталі обміну полоненими, під час якого до України повернулися 200 військових.
У межах першого етапу великого обміну полоненими до України повернулися 200 захисників.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, обмін відбувся на виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.
Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема підрозділів ВМС та Територіальної оборони, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість звільнених — солдати та сержанти.
Серед них є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Частина захисників перебувала у російському полоні ще з 2022 року.
Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. Крім того, 18 військових відзначили або відзначатимуть день народження у березні.
За словами Лубінця, багато звільнених перебувають у складному психологічному стані, а у деяких зафіксовано критично низьку вагу. Представники Офісу Омбудсмана були присутні на місці обміну та зафіксували дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.
Він також зазначив, що цей обмін став можливим завдяки роботі українських державних органів у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та за дорученням президента України.
Загалом це другий обмін полоненими у 2026 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 6622 своїх громадян.
Обмін полоненими — що відомо
У четвер, 5 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. У результаті додому повернулися 200 українських захисників. Президент України наголосив, що 200 українських родин отримали довгоочікувану звістку про повернення своїх рідних.