Трамп відповів, чи забув про Україну на тлі війни з Іраном
Трамп заявив, що врегулювання війни між Росією та Україною перебуває «на дуже високому» місці в його списку пріоритетів.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що не забув про Україну, і припинення війни в нашій державі — досі у списку його пріоритетів.
Про це Трамп сказав під час зустрічі з кацлером ФРН Фрідріхом Мерцом.
«Що стосується Росії та України — де це в моєму списку пріоритетів? На дуже високому місці», — відповів глава Білого дому.
Трамп вкотре повторив, що думав, що припинити війну РФ проти України буде «набагато простіше, ніж виявилося насправді».
«Існує величезна ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським, величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але я думаю, що ця — на вершині шкали. Я вірю, що це станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді я звинувачую іншого. Я вірю, що це станеться, але це високо в моєму списку», — заявив президент США.
