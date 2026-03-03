ТСН у соціальних мережах

Політика
1681
1 хв

Трамп відповів, чи забув про Україну на тлі війни з Іраном

Трамп заявив, що врегулювання війни між Росією та Україною перебуває «на дуже високому» місці в його списку пріоритетів.

Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не забув про Україну, і припинення війни в нашій державі — досі у списку його пріоритетів.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з кацлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

«Що стосується Росії та України — де це в моєму списку пріоритетів? На дуже високому місці», — відповів глава Білого дому.

Трамп вкотре повторив, що думав, що припинити війну РФ проти України буде «набагато простіше, ніж виявилося насправді».

«Існує величезна ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським, величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але я думаю, що ця — на вершині шкали. Я вірю, що це станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді я звинувачую іншого. Я вірю, що це станеться, але це високо в моєму списку», — заявив президент США.

