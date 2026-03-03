Макрон направив авіаносець "Шарль де Голль" до Середземного моря: Франція посилює захист союзників

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про направлення авіаносця «Шарль де Голль», авіакрила та кораблів супроводу до Середземного моря на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це стало відомо під час промови президента Франції, яку транслював France 24.

За словами французького лідера, Париж має виконати зобов’язання перед союзниками в регіоні та гарантувати їхню безпеку.

«Історія ніколи не проливає сліз. Вона не шкодує тих, хто вбиває власний народ. Їх не бракуватиме», — заявив він.

Макрон наголосив, що Франція повинна подбати про партнерів у регіоні та їхню територіальну цілісність.

«Ми також маємо піклуватися про наших друзів у регіоні, про їхню безпеку й територіальну цілісність. Тому ми вживатимемо оборонних і захисних заходів. Це частина того, що означає бути надійним партнером та виконувати свої зобов’язання», — сказав він.

Очільник Франції уточнив, що країна має оборонні угоди з Катаром, Кувейтом та Об’єднаними Арабськими Еміратами. За його словами, дві останні країни «стали особливою ціллю», тому Париж зобов’язаний бути поруч із ними.

Посилення співпраці Франції з Кіпром

Окремо президент Франції згадав про посилення співпраці з Кіпром.

«Партнерство з Кіпром також було розширене останніми днями. Вони теж потребують нашої підтримки. Саме тому я ухвалив рішення направити французький фрегат до Кіпру вже сьогодні вранці», — сказав він.

На тлі нестабільної ситуації та ризику подальшої ескалації Макрон оголосив про масштабніше військове рішення.

«З огляду на цю нестабільну ситуацію та виклики найближчих днів я віддав наказ направити авіаносець „Шарль де Голль“, його авіакрило та кораблі супроводу до Середземного моря», — повідомив він.

Накгадаємо, США негайно беруть під захист морські перевезення у Перській затоці, про що заявив Дональд Трамп. Він доручив забезпечити страхування всіх суден у Перській затоці та анонсував військовий супровід танкерів.

Лондон також змінює політику. Після атаки Ірану на британську базу на Кіпрі Велика Британія підтримала удари США.