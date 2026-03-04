На Одещині чоловік 1,5 року видавав померлу матір за живу заради пенсії та відстрочки

На Одещині судитимуть чоловіка за приховування смерті матері / © Поліція Одеської області

На Одещині чоловік майже півтора роки приховував смерть матері, аби отримувати за неї пенсію і не втратити відстрочку від мобілізації.

Про це передає поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, у червні 2024 року після смерті матері син навмисно приховав цей факт. Він не повідомив до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та Пенсійного фонду для зупинення нарахування пенсії померлій. Натомість продовжував користуватися її банківською карткою. Майже за півтора року — з червня 2024-го по жовтень 2025-го — чоловікові вдалося незаконно отримати понад 72 тисячі гривень.

Паралельно чоловік ухилявся від призову на військову службу, продовжуючи регулярно подавати до районного ТЦК документи про догляд за матір’ю з інвалідністю. На цій підставі йому неодноразово продовжували відстрочку від мобілізації аж до листопада 2025 року.

Слідчі повідомили чоловіку про підозри:

за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном шляхом обману,

за ст. 336 ККУ — в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

48-річному зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

