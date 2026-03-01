Начальника ТЦК відсторонили від роботи: журналіст розповів шокувальні подробиці

Військовослужбовці ТЦК. Ілюстративне зображення / © Цензор.нет

Начальника районного ТЦК на Закарпатті відсторонили від виконання службових обов’язків на час службового розслідування. Місцевий журналіст повідомив, що посадовець напідпитку намагався мобілізувати працівників ремонтної бригади.

Як повідомили у Закарпатському обласному ТЦК та СП, розслідування проводиться щодо начальника 1-го відділу Хустського ТЦК (Іршавського РТЦК).

У повідомленні йдеться, що службове розслідування проводиться «з метою всебічного, об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин».

«У разі підтвердження фактів порушень буде прийнято відповідні рішення, зокрема кадрового характеру, у межах чинного законодавства», — наголосили в Закарпатському обласному ТЦК та СП.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, у місті Іршаві начальник місцевого РТЦК Олексій Травов разом із підлеглими намагався мобілізувати бригаду, яка ремонтувала один із мостів. При собі він начебто мав автомат. Один із робітників викликав поліцію, але ще до прибуття правоохоронців група працівників ТЦК залишила місце події на мікроавтобусі.

Журналіст із посиланням на власні джерела повідомив, що представники Військової служби правопорядку, які прибули до Іршави наступного дня, запропонували начальнику ТЦК пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Але він відмовився від освідчення. Зараз Олексій Травов начебто перебуває у лікарні.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині службовці ТЦК та СП побили чоловіка під час ВЛК і не відпускали його додому. Поліця завершила перевірку інциденту.