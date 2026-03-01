- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 473
- Час на прочитання
- 1 хв
Нові правила пересування мостом Патона у Києві: про що попереджають містян
У КМДА прокоментували “рекомендації” про відчинені вікна автівок.
У Мережі активно обговорюють правила проїзду аварійним мостом Патона у Києві.
На картинці водіям рекомендують: тримати вікна автомобілів відкритими, двері розблокованими, ремінь безпеки відстебнутим, а телефон під рукою.
Таку пам’ятку з правилами опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Максим Бахматов, голова Деснянської РДА, назвавши інформацію важливою, але «неформальною».
ТСН.ua вже повідомляв про справді критичний стан мосту Патона, що підтверджують науковці та експерти, але поява «правил» ще більше стривожила киян.
Ми поцікавилися в КМДА, як сприймати опубліковані чиновником «правила»?
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нам повідомили, що наразі фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій споруд мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро.
«Раніше рух вантажного транспорту було заборонено та встановлено обмежувальні наливні бар’єри з забороною руху автотранспорту в перших смугах руху проїзної частини мосту. Станом на зараз його повне перекриття не передбачено», — повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Раніше ТСН.ua пояснював, чому міст Патона може скластися, як картковий будинок. Фахівці виявили корозію всіх конструкцій та застерігають про виникнення можливих аварійних ситуацій через щоденні навантаження.