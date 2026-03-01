ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

В жахливій аварії загинула мати з 10-річною дитиною: що відомо про ДТП

В ДТП зіткнулося одразу 4 автомобілі. Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Смертельна ДТП у Драгомирчанах

Смертельна ДТП у Драгомирчанах / © Поліція Івано-Франківської області

У масштабній автомобільній аварії, яка сталася в селі Драгомирчани біля Івано-Франківська, загинула 32-річна працівниця Пенсійного фонду Анна Друк-Мельник та її 10-річна донька Анастасія.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, у суботу, 28 лютого, на вулиці села зіштовхнулося одразу чотири автомобілі.

«Попередньо слідчі встановили, що внаслідок ДТП загинули пасажирка одного з транспортних засобів 1992 року народження та неповнолітня дитина 2016 року народження», — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

/ © Поліція Івано-Франківської області

© Поліція Івано-Франківської області

/ © Поліція Івано-Франківської області

© Поліція Івано-Франківської області

/ © Поліція Івано-Франківської області

© Поліція Івано-Франківської області

Наступного дня після трагедії в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області повідомили про загибель своєї працівниці та її 10-річної доньки.

«Непоправна втрата Анни — нашої колеги, світлої та щирої людини — і її маленької донечки, якій було лише 10 років, відгукується болем у серцях усіх, хто їх знав», — йдеться в скорботному повідомленні про загибель Анни Друк-Мельник.

Міський голова Івано-Франківська від імені громади та від себе особисто висловив співчуття директору ТзОВ «Аріон», виробнику мінеральної води, Сергію Мельнику у зв’язку із загибеллю дружини та доньки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій авто збив на смерть дитину, ще одна була травмована. За кермом машини перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie