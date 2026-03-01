В жахливій аварії загинула мати з 10-річною дитиною: що відомо про ДТП

Смертельна ДТП у Драгомирчанах / © Поліція Івано-Франківської області

У масштабній автомобільній аварії, яка сталася в селі Драгомирчани біля Івано-Франківська, загинула 32-річна працівниця Пенсійного фонду Анна Друк-Мельник та її 10-річна донька Анастасія.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, у суботу, 28 лютого, на вулиці села зіштовхнулося одразу чотири автомобілі.

«Попередньо слідчі встановили, що внаслідок ДТП загинули пасажирка одного з транспортних засобів 1992 року народження та неповнолітня дитина 2016 року народження», — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Наступного дня після трагедії в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області повідомили про загибель своєї працівниці та її 10-річної доньки.

«Непоправна втрата Анни — нашої колеги, світлої та щирої людини — і її маленької донечки, якій було лише 10 років, відгукується болем у серцях усіх, хто їх знав», — йдеться в скорботному повідомленні про загибель Анни Друк-Мельник.

Міський голова Івано-Франківська від імені громади та від себе особисто висловив співчуття директору ТзОВ «Аріон», виробнику мінеральної води, Сергію Мельнику у зв’язку із загибеллю дружини та доньки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій авто збив на смерть дитину, ще одна була травмована. За кермом машини перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.