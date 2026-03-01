"Людина може померти в ТЦК так само, як на вулиці": Веніславський прокоментував конфлікти

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Будь-які негативні сценарії взаємовідносин між представниками ТЦК і громадянами, які підлягають мобілізації, є неприпустимими. Але кожен конкретний випадок смерті людини в ТЦК має розглядатися окремо.

Таку думку висловив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі «Times of Ukraine».

«Люди помирають в ТЦК, люди помирають і на вулиці. Коли людина має хворе серце і в силу якогось стресу вона померла в ТЦК, то це одна ситуація. Коли вона стала жертвою якихось насильницьких дій, то це питання до правоохоронних органів, які кожен випадок розслідують ретельно, надають правову оцінку», — сказав він.

Веніславський запевнив, що у разі виявлення правопорушень, вживаються запобіжні заходи до працівників ТЦК і СП і вони притягаються до відповідальності на рівні з іншими громадянами України.

Нардеп також висловив свою думку щодо причини більшості конфліктів.

«У складі ТЦК і СП працюють військовослужбовці, 90% яких мають досвід участі в бойових діях. Відповідно, коли вони бачать якусь несправедливість, з точки зору їхньої свідомості, в діях тих, хто має захищати Вітчизну, а вони цього не роблять, то напевне виникають якісь конфліктні ситуації», — припустив він.

При цьому Федір Веніславський наголосив, що будь-які негативні сценарії взаємовідносин між представниками ТЦК і СП і громадянами, які підлягають мобілізації, є неприпустимими.

«І президент, і Міністерство оборони, і комітет це питання постійно тримаємо на контролі», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати певних серйозних змін. Планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації з ТЦК та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.