"Человек может умереть в ТЦК так же, как на улице": Вениславский прокомментировал конфликты

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Любые негативные сценарии взаимоотношений между представителями ТЦК и гражданами, подлежащими мобилизации, недопустимы. Но каждый конкретный случай смерти человека в ТЦК должен рассматриваться отдельно.

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии «Times of Ukraine».

«Люди умирают в ТЦК, люди умирают и на улице. Когда человек имеет больное сердце и в силу какого-то стресса он умер в ТЦК, то это одна ситуация. Когда он стал жертвой каких-то насильственных действий, то это вопрос к правоохранительным органам, которые каждый случай расследуют тщательно, дают правовую оценку», — сказал он.

Реклама

Вениславский заверил, что в случае выявления правонарушений, принимаются меры к работникам ТЦК и СП и они привлекаются к ответственности наравне с другими гражданами Украины.

Нардеп также высказал свое мнение относительно причины большинства конфликтов.

«В составе ТЦК и СП работают военнослужащие, 90% которых имеют опыт участия в боевых действиях. Соответственно, когда они видят какую-то несправедливость, с точки зрения их сознания, в действии тех, кто должен защищать Отечество, а они этого не делают, то наверняка возникают какие-то конфликтные ситуации», — предположил он.

При этом Федор Вениславский подчеркнул, что любые негативные сценарии взаимоотношений между представителями ТЦК и СП и гражданами, которые подлежат мобилизации, недопустимы.

Реклама

«И президент, и Министерство обороны, и комитет этот вопрос постоянно держим на контроле», — отметил нардеп.

Напомним, мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения. Планируется введение таких норм, которые бы одновременно устранили конфликтные ситуации с ТЦК и сделали невозможным бы избежание выполнения воинского долга.