Обеспечивает мобилизацию в Украине: Палиса назвал, кто привлекает большинство военных

Палиса объяснил, как сейчас происходит мобилизация / © Associated Press

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) привлекают подавляющее большинство мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в эфире Радио свобода.

Палиса прокомментировал текущую динамику мобилизации в Украине

Во время разговора он спросил, какую долю составляет мобилизация через ТЦК по сравнению с рекрутингом и другими программами привлечения.

«Это подавляющее большинство. Я не хотел бы вдаваться в цифры, в первую очередь, из соображений информационной безопасности. Не нужно давать врагу возможности анализировать наши возможности», — отметил Палиса.

По его словам, полномасштабная война с Россией длится уже четыре года, и пока невозможно спрогнозировать, сколько еще она будет продолжаться.

Палиса подчеркнул, что нынешний формат боевых действий носит характер войны на истощение, сопровождающееся новыми вызовами. В этом контексте ключевой задачей является усиление возможностей украинской армии.

«Все проблемы, которые необходимо решить, лежат в контексте возможностей Вооруженных сил Украины. У наращивания возможностей для сопротивления, для решения стратегических задач. Потому что, вы верно сказали, война продолжается и никто точно не может сказать, какой период времени это займет», — подчеркнул он.

Мобилизация в Украине — актуальные вопросы

В Раде сделали ряд заявлений по мобилизации в Украине. В частности, речь шла о конфликтах с территориальными центрами комплектования. Народный заявил депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что их количество значительно меньше, чем это может казаться по сообщениям в соцсетях и медиа.

Также стало известно, что ВР ожидает презентацию Минобороны по изменениям военного учета.

На днях в Украине приняли новый закон для военных о соцгарантиях и выплатах для военных. Документ регулирует вопросы денежного довольствия, отпусков и сохранения рабочих мест.