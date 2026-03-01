- Дата публикации
Напряжение вокруг Ирана растет: три ведущие страны Европы заявили о возможности силовых шагов
Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о готовности к "необходимым и пропорциональным оборонительным действиям" против Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности поддержать "необходимые оборонительные действия" против Ирана на фоне эскалации напряжения на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, известных как формат E3, передает Sky News.
В документе ракетные удары Ирана названы "неизбирательными и непропорциональными". В этой связи государства пообещали предпринять шаги по защите собственных национальных интересов, а также безопасности союзников в регионе.
В частности, речь идет о возможности применения "необходимых и пропорциональных оборонных мер", которые могут включать перехват или уничтожение иранских ракет и беспилотников непосредственно в местах их запуска. Лидеры трех стран договорились координировать свои действия с США и партнерами на Ближнем Востоке.
Параллельно Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что около 94 тысяч британских граждан официально зарегистрировали свое присутствие в странах Персидского залива. Это больше, чем предварительная оценка у 76 тысяч человек, которую правительство озвучивало ранее.
Напомним, ранее Иран нанес удар по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби. Еще одна ракета упала рядом с немецким круизным лайнером в порту столицы ОАЭ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.