Напряжение вокруг Ирана растет: три ведущие страны Европы заявили о возможности силовых шагов

Великобритания, Франция и Германия допустили оборонительные удары по Ирану.

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности поддержать "необходимые оборонительные действия" против Ирана на фоне эскалации напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, известных как формат E3, передает Sky News.

В документе ракетные удары Ирана названы "неизбирательными и непропорциональными". В этой связи государства пообещали предпринять шаги по защите собственных национальных интересов, а также безопасности союзников в регионе.

В частности, речь идет о возможности применения "необходимых и пропорциональных оборонных мер", которые могут включать перехват или уничтожение иранских ракет и беспилотников непосредственно в местах их запуска. Лидеры трех стран договорились координировать свои действия с США и партнерами на Ближнем Востоке.

Параллельно Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что около 94 тысяч британских граждан официально зарегистрировали свое присутствие в странах Персидского залива. Это больше, чем предварительная оценка у 76 тысяч человек, которую правительство озвучивало ранее.

Напомним, ранее Иран нанес удар по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби. Еще одна ракета упала рядом с немецким круизным лайнером в порту столицы ОАЭ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.